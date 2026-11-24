San Juan, Puerto Rico.- La ilusión centroamericana se hizo presente en la edición número 75 de Miss Universo 2026, luego de que representantes de Panamá, Costa Rica y Nicaragua consiguieran un lugar entre las 30 semifinalistas del certamen internacional. Las candidatas que lograron avanzar a la siguiente etapa fueron Gabriela González, de Panamá; Mariale Acosta, de Costa Rica, y Jasmine Blandford, de Nicaragua, quienes mantienen vivo el sueño de sus respectivos países de alcanzar la corona universal.

La clasificación representa un importante momento para Centroamérica, que consiguió colocar a tres de sus representantes en el grupo de semifinalistas de la competencia celebrada en San Juan, Puerto Rico. Sin embargo, Honduras no logró entrar en el top 30. Luisa Pineda, quien representó al país en esta edición, quedó fuera de la selección de semifinalistas, poniendo fin a la participación hondureña en la competencia por la corona. La ausencia de Honduras supone un nuevo golpe para los seguidores nacionales de los concursos de belleza, que mantenían la esperanza de que Pineda rompiera la racha del país sin clasificaciones en Miss Universo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse