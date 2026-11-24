San Juan, Puerto Rico.- Pese a su excelente desempeño en el Miss Universo 2026, Luisa Paola Pineda Barahona, Miss Honduras, no consiguió su pase al Top 30 de la edición 2026 del certamen internacional.
La clasificación representaba un momento histórico para la belleza hondureña, que desde 1955 no consigue colocar a una de sus representantes entre las candidatas que avanzan a la siguiente ronda de Miss Universo.
La única en conseguirlo fue Pastora Pagán Valenzuela, quien representó a Honduras en la edición celebrada en Long Beach, California, y logró ingresar al grupo de las 15 finalistas. Desde entonces, ninguna otra hondureña ha conseguido repetir esa hazaña.
Ahora, más de siete décadas después, Luisa Pineda había puesto a soñar a los catrachos, pero una vez más el gran anhelo no se consiguió.
A pesar de eso, cientos de compatriotas dejaron mensajes de apoyo para la belleza hondureña, agradeciendo su empeño y su pasión al llevar la bandera del país.
"Le tuvieron miedo a Luisa Pineda", "Merecía pasar al Top 30", "Muchas felicidades, Luisa, diste todo por el todo. Honduras está orgullosa de ti", son algunas de las reacciones obtenidas en redes sociales.
¿Quién es Luisa Pineda?
Luisa Paola Pineda Barahona tiene 26 años y es originaria de la aldea Río Lindo, en el municipio de San Francisco de Yojoa, en el departamento de Cortés. Es licenciada en Administración de Empresas Turísticas y actualmente estudia Ingeniería en Operaciones y Logística.
Luisa es el ejemplo vivo de la determinación y la perseverancia, pues en 2025 también participó en el Miss Honduras, pero quedó como primera finalista, viendo coronarse a su compañera Alejandra Fuentes. Pero esta derrota por el primer lugar no la detuvo y decidió volver a competir este 2026, logrando portar la banda y la corona de su país.
Fue así que la hondureña llegó a Puerto Rico para representar a su nación en la edición número 75 de Miss Universo, donde participó con éxito en las actividades previas, el desfile de traje nacional y la competencia preliminar en traje de gala.
Luisa logró destacar con su traje típico, elaborado por el diseñador hondureño Luis López, al punto que quedó en el Top 15 de mejores trajes nacionales, según Miss Universe.
Durante esta última presentación, Luisa gritó con orgullo el nombre de su país y se desenvolvió con la elegancia que la caracteriza.