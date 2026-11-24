San Juan, Puerto Rico.- Pese a su excelente desempeño en el Miss Universo 2026, Luisa Paola Pineda Barahona, Miss Honduras, no consiguió su pase al Top 30 de la edición 2026 del certamen internacional.

La clasificación representaba un momento histórico para la belleza hondureña, que desde 1955 no consigue colocar a una de sus representantes entre las candidatas que avanzan a la siguiente ronda de Miss Universo.

La única en conseguirlo fue Pastora Pagán Valenzuela, quien representó a Honduras en la edición celebrada en Long Beach, California, y logró ingresar al grupo de las 15 finalistas. Desde entonces, ninguna otra hondureña ha conseguido repetir esa hazaña.

Ahora, más de siete décadas después, Luisa Pineda había puesto a soñar a los catrachos, pero una vez más el gran anhelo no se consiguió.

A pesar de eso, cientos de compatriotas dejaron mensajes de apoyo para la belleza hondureña, agradeciendo su empeño y su pasión al llevar la bandera del país.

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"Le tuvieron miedo a Luisa Pineda", "Merecía pasar al Top 30", "Muchas felicidades, Luisa, diste todo por el todo. Honduras está orgullosa de ti", son algunas de las reacciones obtenidas en redes sociales.