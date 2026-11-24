San Juan, Puerto Rico.- El comité de selección de Miss Universo 2026 está formado por nueve personas, siete mujeres y dos hombres, que tendrán la última palabra sobre las 116 delegadas en la gala final de este martes 24 de noviembre, en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan. Ese panel definirá quién recibe la corona de manos de la mexicana Fátima Bosch. La Organización Miss Universe divulgó la nómina el lunes 23 de noviembre, según Metro Puerto Rico. Los jurados son Vicki Vlahos, María Yáñez, Tristan Schukraft, Taty Guiribitey, Fadil Berisha, Águeda López, Victoria Kjær Theilvig, Signe Zeikate y Joyce Giraud. La lista de la final no coincide con la que circuló el 21 de noviembre para el desfile de trajes nacionales y la competencia preliminar, un panel formado solo por mujeres.

Berisha y Schukraft no figuraban en la nómina que reprodujo el diario filipino Philstar el 22 de noviembre. Allí sí aparecían Solange Tuyishime Keita, quien representó a Canadá en Miss Universo 2025, y María José Unda, vicepresidenta de Relaciones Internacionales de la organización. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Dos de los jurados conocen el concurso desde la pasarela. Victoria Kjær Theilvig, Miss Universo 2024, fue la primera danesa en ganar el título y antes de coronarse se dedicaba a la danza profesional y al emprendimiento. Joyce Giraud representó a Puerto Rico en Miss Universo 1998 y terminó como segunda finalista. Desde entonces ha trabajado como actriz, productora de televisión y empresaria, y el público estadounidense la asocia con The Real Housewives of Beverly Hills. La mirada de la moda llega con tres nombres. Vicki Vlahos es diseñadora y directora creativa australiana. Águeda López, española, es modelo, escritora y empresaria. Fadil Berisha, fotógrafo de moda y de celebridades, ha sido fotógrafo oficial de Miss Universe y de Miss USA, y según Hola su trabajo ha aparecido en Vogue, Elle, Cosmopolitan y Harper's Bazaar. El bloque empresarial lo integran Tristan Schukraft, empresario, filántropo y activista estadounidense, propietario del local The Abbey, y Taty Guiribitey, empresaria cubana radicada en Miami, es filántropa y creadora de contenido. Completa ese grupo la venezolana María Yáñez, fundadora de una marca de cuidado personal y capilar. Signe Zeikate aporta el perfil económico. Nacida en Letonia, trabajó en el Banco Mundial y fue primera dama de Costa Rica como esposa del expresidente Rodrigo Chaves.