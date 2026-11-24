Tegucigalpa, Honduras.- La elección de Miss Universo 2026 genera expectativas entre los seguidores del certamen. Mientras especialistas en concursos de belleza y figuras vinculadas al mundo de las misses comparten sus pronósticos, la actriz, presentadora y exreina de belleza mexicana Jacky Bracamontes dio a conocer su Top 10 de favoritas. En un video publicado en su cuenta de Facebook, Bracamontes explicó que elaboró su selección para cumplir una promesa que le había hecho al presentador de televisión venezolano Rodney Figueroa. Figueroa, conocido por su trayectoria en programas de entretenimiento y por sus participaciones en espacios televisivos de cadenas como Univisión y Telemundo, ya había compartido su propio Top 5 en redes sociales semanas atrás.

Las 10 candidatas favoritas de Jacky Bracamontes

La primera candidata que mencionó fue la representante de México, María Guadalupe Vargas Naranjo. Como era de esperarse, la actriz no ocultó su preferencia por la concursante de su país, aunque no aclaró si ocupaba el primer lugar de su selección, pues no enumeró a las participantes. La segunda en aparecer en su lista fue Miss Puerto Rico, Jennifer Barrero. Bracamontes destacó su condición de anfitriona y explicó que la candidata ya la había conquistado, pero que terminó de convencerla después de verla desfilar durante la competencia preliminar. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse También incluyó a Miss Venezuela, Clara Vegas Goetzes. “Claro que está en mi Top Ten”, expresó la mexicana al referirse a la representante venezolana.

Otra de sus elegidas fue Miss Filipinas, Bea Millan-Windorski, a quien describió como una mujer muy segura de sí misma. Después mencionó a Miss Francia, de quien destacó que “tiene un no sé qué”. La sexta candidata de su selección fue Miss Nueva Zelanda, Georgia Waddington. Sobre ella, Bracamontes comentó: “ya la había oído en las listas de mis compañeros y al verla, dije claro que sí”, dijo emocionada la actriz y presentadora. La representante de Nicaragua, Jasmine Blandford, también consiguió un lugar entre sus favoritas. Bracamontes la describió como una mujerón, resaltó su cabello y la calificó como sexy y elegante. Además, elogió el vestido que lució durante su presentación.

En el listado también figura Miss Colombia, María Alejandra López Pérez, a quien la mexicana describió como una chulada de mujer. Por su parte, sobre Miss Chile, Dominga López, destacó su elegancia y el vestido que llevó durante la competencia. “se me hace una de las candidatas más elegantes, su vestido divino”, expresó. Finalmente, Bracamontes incluyó a Miss República Dominicana, Melissa Núñez, de quien resaltó sus ojos y su capacidad para conquistar a quienes la observan.

Una selección que coincide con otros pronósticos