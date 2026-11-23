La competencia por la corona de Miss Universo 2026 entra en su etapa decisiva y la expectativa crece entre los seguidores de los certámenes de belleza. Con representantes de distintos países buscando destacar en el escenario internacional, varias participantes han llamado la atención por su preparación, presencia y desempeño durante las actividades del concurso. Ellas son las 15 favoritas: