La competencia por la corona de Miss Universo 2026 entra en su etapa decisiva y la expectativa crece entre los seguidores de los certámenes de belleza. Con representantes de distintos países buscando destacar en el escenario internacional, varias participantes han llamado la atención por su preparación, presencia y desempeño durante las actividades del concurso. Ellas son las 15 favoritas:
Miss Venezuela, Clara Vegas, es una modelo, actriz y reina de belleza de 24 años que tiene una historia familiar muy ligada a los concursos de belleza.
Miss Filipinas, Bea Millan-Windorski, destaca por su experiencia internacional, preparación académica y trayectoria en concursos de belleza.
Miss Colombia, María Alejandra López, es modelo e ingeniera industrial, tiene 32 años y acumula más de una década de experiencia en concursos de belleza.
Miss Francia, Garance Authié, tiene 22 años, es modelo y cuenta con una maestría en Dirección y Gestión de Empresas por London Business School. Destaca por su experiencia internacional y su defensa de la independencia y las oportunidades para las mujeres jóvenes.
Miss Puerto Rico, Jennifer Barreto, tiene 27 años, es psicóloga y trabajadora social, cuenta con dos maestrías y experiencia en prevención de la violencia doméstica y protección infantil.
Dominga López, Miss Chile, tiene 25 años, es periodista y modelo internacional. También cuenta con experiencia en actuación y promueve una iniciativa contra el bullying escolar y a favor de la autoestima de niños y adolescentes.
Luisa Pineda, representante de Honduras, tiene 26 años, es licenciada en Administración de Empresas Turísticas y estudia Ingeniería en Operaciones y Logística. Además, cuenta con experiencia en exportaciones y promueve iniciativas de conservación ambiental y reciclaje.
Bajabulise Atalanta Thela es una modelo, azafata y filántropa sudafricana de 23 años. Es la actual Miss Universo Sudáfrica 2026.
Miss México, María Vargas, tiene 28 años, es originaria de Zapopan, Jalisco, y cuenta con una licenciatura en Negocios Internacionales. Además de ser modelo y empresaria, es escritora del libro Miss Trouble, en el que comparte experiencias personales
Jasmine Blandford, representante de Nicaragua, tiene 27 años, nació en Estados Unidos y tiene raíces nicaragüenses por sus padres, originarios de Kukra Hill. Es modelo internacional, mide 1.80 metros y ha participado en importantes pasarelas como Miami Swim Week.
Kaziah Liz Mejo, Miss India 2026, es una modelo de 19 años, estudiante de derecho y ganadora del concurso de belleza de su país.
Melissa Núñez es la representante de la República Dominicana en la 75.ª edición de Miss Universo 2026.
Danielle Adewusi es una médica nigeriana, defensora de la salud de la mujer y ganadora del concurso de belleza, representando a Nigeria.
Marcella Kozinski, representante de Ilha do Mel, es Miss Universo Brasil 2026. Ganó la 72ª edición del certamen el 25 de julio de 2026 en el Komplexo Tempo de São Paulo
Tharina Botes, representante de Tailandia, tiene 29 años, es modelo y empresaria de raíces tailandesas y sudafricanas. Cuenta con una licenciatura en Marketing, experiencia en certámenes internacionales.