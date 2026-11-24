Tegucigalpa, Honduras.- La inteligencia artificial está cambiando la manera en que se ejecutan los ciberataques, desde el reconocimiento y explotación de vulnerabilidades hasta el movimiento lateral y la exfiltración de datos. Para 2027, esta evolución llevaría a que agentes autónomos ejecuten gran parte de las operaciones de ransomware, aumenten los ataques contra dispositivos IoT y entornos OT, y abran nuevas vías de compromiso a través de asistentes de IA y credenciales de identidades no humanas. A partir del análisis de diez especialistas en ciberseguridad, Lumu, compañía creadora del modelo de seguridad Continuous Compromise Assessment®, presenta sus predicciones para 2027, que ponen el foco en las implicaciones operativas de la IA para la defensa de las organizaciones y en la necesidad de identificar compromisos reales en sus redes.

Las 10 tendencias que anticipa la compañía:

1. La primera operación de ransomware ejecutada principalmente por un agente de IA En 2027 podría producirse el primer ataque de ransomware en el que un agente de IA realice la mayor parte de la operación: seleccionar el objetivo, comprometerlo, desplazarse por la red y cifrar sistemas. El uso de modelos de código abierto sin restricciones, alojados offshore, reduciría los costos y aumentaría el volumen de ataques. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Aunque las negociaciones, el lavado de dinero y la gestión de afiliados seguirían requiriendo intervención humana, estos agentes dejarían rastros detectables en la red, como consultas a dominios en ráfagas, comunicaciones periódicas con sus servidores y escaneos indiscriminados. 2. Los SOC agénticos fallarán si automatizan procesos deficiente En 2027, casi todos los proveedores de detección gestionada ofrecerán SOCs agénticos, pero muchos fracasarán al automatizar flujos de trabajo que ya presentan deficiencias. El problema no será la IA, sino procesar miles de alertas de baja calidad a velocidad de máquina, generando más ruido y dificultando la identificación de ataques reales. Los equipos más efectivos alimentarán a sus agentes con compromisos confirmados en lugar de alertas sin verificar, reduciendo el volumen de análisis y los errores.

3. Las reglas de detección generadas por IA abrirán brechas difíciles de identificar Las organizaciones podrían sufrir brechas importantes por depender de IA para crear reglas de detección y scripts de remediación que implementan sin comprender plenamente su alcance. El riesgo está en que estas herramientas funcionen correctamente, pero no detecten determinadas amenazas. Una regla que nunca se activa puede generar una falsa sensación de protección. La IA deberá respaldar la experiencia humana y los equipos tendrán que verificar lo que ocurre en sus redes, en lugar de asumir que sus herramientas cubren todas las amenazas. 4. Los agentes de IA avanzarán más rápido que los controles de seguridad de identidad Cada agente de IA desplegado necesitará credenciales y accesos, cuya proliferación podría superar la capacidad de gestión de los equipos de seguridad. Los mecanismos tradicionales de autenticación fueron diseñados para personas, no para software que opera continuamente y a velocidad de máquina. Además, un agente manipulado puede seguir utilizando credenciales legítimas, por lo que un inicio de sesión exitoso no garantiza un comportamiento seguro. Mientras las empresas adoptan lentamente mecanismos para gestionar identidades no humanas, monitorear sus conexiones, frecuencia de comunicación y cambios de comportamiento será clave para detectar agentes comprometidos. 5. Las aseguradoras cibernéticas podrían excluir de sus coberturas los ataques impulsados por IA La capacidad de la IA para multiplicar el número de víctimas dificultará a las aseguradoras calcular y gestionar el riesgo de los ataques, lo que podría llevar a algunas a limitar o excluir estos incidentes de sus pólizas y generar disputas sobre las coberturas. También cambiarán sus requisitos: las evaluaciones anuales darán paso a solicitudes de evidencia continua sobre la ausencia de compromisos activos. Las pequeñas y medianas empresas serán las más afectadas por la falta de recursos para demostrarlo, mientras los proveedores de servicios gestionados tendrán la oportunidad de ofrecer esta verificación a múltiples clientes.