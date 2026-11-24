Doha, Qatar.- La Selección Sub-17 de Honduras está afrontando este martes un compromiso determinante en el Mundial de Qatar 2026. La Bicolor está enfrentando a Colombia por la segunda jornada de la fase de grupos, en un partido donde necesita conseguir un resultado positivo para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.
RESULTADO ACTUALIZADO: HONDURAS 0-0 COLOMBIA
MINUTO A MINUTO:
MIN. 24 - Juan Fori aprovecha un mal rechazo de la defensa catracha y buscó arco. Su disparo de fue por arriba.
MIN. 19 - Remate completamente desviado de Adrián Mosquera que se va por encima del marco catracho. Insiste Colombia con disparos de larga distancia.
MIN. 17 - Chilena de Jhan Moreno que rechaza de gran manera David Paz. Jugada de lujo del colombiano.
MIN. 15 - Bombazo de larga distancia de Mike Arana que levanta a los aficionados en el Aspire Zone. Cerca del primer gol de Honduras el nuevo fichaje del Universitatea Craiova, club de la primera división de Rumania.
MIN. 11 - Adrián Mosquera engancha para crear el espacio al borde del área de Honduras y termina soltando un remate que hace estirar al portero David Paz. Primera jugada de peligro de los cafeteros tras gran acción colectiva.
MIN. 5 - Buena arranque de Honduras con presión alta que obliga a Colombia a dividir balones y la pierden rápido en su propia cancha.
MIN. 1 - Primer allegada de Honduras al área de Colombia por medio de Darwin Cruz que termina en tiro de esquina para la Bicolor.
09:30 AM - ¡Arrancó el partido! Se movió la pelota en el Aspire Zone de Qatar. Honduras está enfrentando a Colombia en la segunda jornada del Mundial Sub-17.
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Alineaciones confirmadas
Honduras: 1 - David Paz, 3 - Alfredo Rodríguez, 5 - Denzel Arzú, 4 - Kevin Gyamfi, 2 - Kevin Pérez, 15 - Cristopher Connor, 7 - Diego Matute, 8 - Darwin Cruz, 11 - Welson Jímenez, 9 - Jeremy Rodríguez y 10 - Mike Arana.
Colombia: 12 - Samuel Martínez, 3 - Santiago Vallecilla, 20 - Juan Fori, 2 - Jhan Moreno, 13 - Anderson Murillo, 5 - Simón Rojas, 16 - Miguel Agámez, 8 - Juan Palacio, 11 - Edwin Echeverría, 19 - José Escorcia y 9 - Adrián Mosquera.
Previa del partido
El equipo dirigido por Merling Paz llega a este encuentro después de sufrir una derrota 2-0 ante Serbia en su debut mundialista. El resultado dejó a los catrachos obligados a reaccionar rápidamente, pues otro tropiezo podría complicar seriamente sus posibilidades de continuar en la competición.
La Mini H tendrá que mostrar una mejor versión futbolística, corregir los errores defensivos y tener mayor precisión cuando se acerque al área rival. La concentración durante los 90 minutos será fundamental para evitar que Colombia aproveche los espacios y las oportunidades que pueda generar.
Del otro lado estará una selección colombiana que comenzó el torneo con buenas sensaciones. Los sudamericanos derrotaron 2-0 a Japón en su primera presentación y llegan con confianza para afrontar su segundo compromiso en la competición.
Además, Colombia cuenta con una generación que viene de conquistar el Campeonato Sudamericano Sub-17 de 2026, un logro que respalda el trabajo de sus categorías menores y que la convierte en un rival de mucha exigencia para el combinado hondureño.
Honduras necesita sumar sus primeros puntos para seguir en la pelea por la clasificación y demostrar que puede competir ante selecciones de alto nivel. El partido entre la Bicolor y Colombia se disputará este martes a partir de las 9:30 de la mañana, hora hondureña.
Hora y dónde ver el partido
El encuentro entre Honduras y Colombia, correspondiente a la segunda jornada del Mundial Sub-17 de Qatar, está programado para este martes 24 de noviembre, a partir de las 9:30 de la mañana, horario hondureño.
En Colombia, el compromiso podrá seguirse a través de Gol Caracol HD2, Ditu y Fútbol RCN HD2, además de la aplicación de Canal RCN.
Los aficionados también podrán consultar las opciones de seguimiento mediante la página web de la FIFA y la cobertura de EL HERALDO.