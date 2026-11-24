Doha, Qatar.- La Selección Sub-17 de Honduras está afrontando este martes un compromiso determinante en el Mundial de Qatar 2026. La Bicolor está enfrentando a Colombia por la segunda jornada de la fase de grupos, en un partido donde necesita conseguir un resultado positivo para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

RESULTADO ACTUALIZADO: HONDURAS 0-0 COLOMBIA

MINUTO A MINUTO:

MIN. 24 - Juan Fori aprovecha un mal rechazo de la defensa catracha y buscó arco. Su disparo de fue por arriba.

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MIN. 19 - Remate completamente desviado de Adrián Mosquera que se va por encima del marco catracho. Insiste Colombia con disparos de larga distancia.

MIN. 17 - Chilena de Jhan Moreno que rechaza de gran manera David Paz. Jugada de lujo del colombiano.

MIN. 15 - Bombazo de larga distancia de Mike Arana que levanta a los aficionados en el Aspire Zone. Cerca del primer gol de Honduras el nuevo fichaje del Universitatea Craiova, club de la primera división de Rumania.

MIN. 11 - Adrián Mosquera engancha para crear el espacio al borde del área de Honduras y termina soltando un remate que hace estirar al portero David Paz. Primera jugada de peligro de los cafeteros tras gran acción colectiva.

MIN. 5 - Buena arranque de Honduras con presión alta que obliga a Colombia a dividir balones y la pierden rápido en su propia cancha.

MIN. 1 - Primer allegada de Honduras al área de Colombia por medio de Darwin Cruz que termina en tiro de esquina para la Bicolor.

09:30 AM - ¡Arrancó el partido! Se movió la pelota en el Aspire Zone de Qatar. Honduras está enfrentando a Colombia en la segunda jornada del Mundial Sub-17.​​​​​​

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