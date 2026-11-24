Craiova, Rumania.- El fútbol hondureño tiene nuevo legionario.EL HERALDO conoció en exclusiva que Mike Arana, futbolista de apenas 17 años, ha sido vendido al Universitatea Craiova, club del Viejo Continente. El jugador dejará las filas del Real España en enero próximo y firmará por cuatro años con el club rumano. La operación representa un movimiento importante para el futuro del extremo hondureño, quien ha llamado la atención gracias a la oportunidad que le ha dado Francis Hernández y José Francisco Molina tanto en la selección mayor como en las menores.

Su agente Paulo Hernández ha sido quien ha estado gestionando las negociaciones con el equipo rumano hace una semana y luego del partido ante Serbia en el Mundial Sub-17 ambas partes llegaron a un acuerdo para concretar la ficha de Arana. Arana continuará vinculado al Real España durante las próximas semanas, antes de concretar su salida en el mercado de enero. La noticia representa una oportunidad importante para su crecimiento profesional y para seguir desarrollando su carrera en el Universitatea Craiova, club en el que estuvo anteriormente Denil Maldonado. Actualmente, el joven futbolista se encuentra en Qatar disputando su segundo Mundial Sub-17 con la Selección de Honduras, una experiencia que le permite sumar recorrido internacional pese a su corta edad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Curiosidades del club

Su nuevo club Universitatea Craiova, conocida también como U Craiova, es uno de los clubes históricos de Rumania. Juega en la ciudad de Craiova, viste de blanco y azul y disputa sus partidos en el estadio Ion Oblemenco, con capacidad para casi 31 mil espectadores.