Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación (Seduc) prepara una serie de acciones para aumentar la matrícula escolar en 2027 y mejorar las condiciones de aprendizaje de los estudiantes. Entre ellas resalta la campaña de búsqueda casa por casa para localizar a los menores que están fuera del sistema educativo y la entrega oportuna de libros de texto en los centros escolares. El ministro de Educación, José Darío Cruz, anunció que maestros y directores recorrerán las comunidades para identificar a los niños y jóvenes que no están matriculados y promover su incorporación a las aulas. La jornada se desarrollaría durante 30 días, del 16 de enero al 16 de febrero de 2027, según lo informado por el funcionario.

Para localizar a los menores, la Secretaría prevé apoyarse en información del Registro Nacional de las Personas (RNP) y del Instituto Nacional de Estadística (INE), además de los registros de matrícula. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La intención es que los docentes no esperen a que los estudiantes lleguen a los centros educativos, sino que salgan a buscarlos en sus comunidades. La estrategia también busca involucrar a las municipalidades para identificar a los menores que abandonaron sus estudios o que nunca ingresaron al sistema educativo. Otra de las prioridades será garantizar que los libros de texto estén disponibles desde el inicio del próximo año lectivo. Cruz aseguró que en febrero de 2027 los centros educativos contarán con 10 millones de textos para apoyar el proceso de enseñanza. El ministro reconoció que la entrega tardía de estos materiales ha sido una de las debilidades de la Secretaría de Educación y aseguró que esa situación debe corregirse para el próximo período escolar.