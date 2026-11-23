Tegucigalpa, Honduras.- Mantener los operativos en el departamento de Yoro hasta capturar a los integrantes del Cártel del Diablo, exigió el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano. A esta estructura se le atribuyen las cuatro masacres registradas el pasado miércoles 18 de noviembre, que dejaron 12 personas muertas. Zambrano aseguró que no hay marcha atrás en la lucha contra las estructuras delictivas. Además, sostuvo que no tiene miedo de las organizaciones criminales. El presidente del Legislativo pidió a los efectivos policiales y militares no abandonar las intervenciones en Yoro, donde las familias han vivido bajo amenazas e intimidaciones.

Desde el pasado miércoles 18 de noviembre, las autoridades mantienen fuertes operativos en Yoro para dar con el paradero de Esteban Ferrera, alías "El Diablo", cabecilla del Cartel del Diablo. "Ahí no se tienen que retirar de Yoro hasta que capturen a estos delincuentes", manifestó Zambrano. Asimismo, agregó que "ningún grupo criminal es más grande que el Estado". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Zambrano se mantuvo firme en su postura y aseguró que "aquí no hay retroceso, aquí no hay vuelta atrás, aquí nadie va a estar con medias tintas o con guantes de seda como los trataron en el gobierno anterior a los delincuentes". "Esa gente tiene que caer y la Policía, el Estado, las Fuerzas Armadas, Inteligencia y la Fiscalía no tienen que retroceder y tienen que mantenerse en el lugar hasta que sean capturados. No es que van a estar una semana y después se van a ir de vacaciones porque vienen los tamales de Navidad. La Policía y las Fuerzas Armadas tienen que estar en la zona hasta que los capturen, ya sea vivos, y si se enfrentan van a salir en cuatro tablas, porque al final la autoridad es la que pone el orden. Ningún grupo criminal puede estar afrontando al Estado, amenazando al Estado", dijo Zambrano.