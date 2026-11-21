Yoro, Yoro.- La Policía Nacional informó la tarde de este 21 de noviembre que tres personas fallecieron en un enfrentamiento durante un operativo contra el "Cartel del Diablo". La institución precisó que estas personas eran delincuentes, aunque está por confirmarse si pertenecían a la banda delictiva referida. "Tres delincuentes abatidos en enfrentamiento en Yoro, tras operación contra el Cartel del Diablo. Estamos en guerra contra la criminalidad", indicó en redes sociales la Policía Nacional.

El Estado, mediante sus entes de seguridad, desplegó más de 400 elementos al departamento de Yoro tras las masacres que se registraron en el municipio de Yorito el 18 de noviembre. Un total de 12 personas perdieron la vida en las masacres: cinco mujeres, cuatro hombres y tres menores de edad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ante ello, se busca al jefe del "Cartel del Diablo", Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, por quien se da 5 millones de lempiras como recompensa para el que dé información que lleve a su captura; así como a cada miembro de la banda delictiva.

El despliegue en Yoro desde el 18 de noviembre incluye helicópteros, Black Mamba, más de 400 elementos, motocicletas, autos y otros recursos que ayuden a desmantelar "El Cartel del Diablo". Tras las masacres, Esteban Ferrera volvió a aparecer en un video diciendo que toda la violencia en Yoro se acabaría si liberaban a su madre y hermana, detenidas el 15 del presente mes. Las muertes se dieron en las comunidades de El Pacayal y Vallecillo en cuatro escenas distintas; en cada escena murieron tres personas.