Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer las zonas de Honduras que permanecerán sin energía eléctrica este domingo 22 de noviembre debido a trabajos de mantenimiento en la red de distribución.

Los cortes de energía afectarán a varios sectores de los departamentos de Yoro, Olancho y Cortés, con interrupciones programadas en diferentes horarios, según el calendario compartido por las autoridades.

Ante estas suspensiones del servicio eléctrico, se recomienda a los abonados tomar las medidas necesarias para evitar inconvenientes durante las horas en que permanecerán sin suministro.

A continuación, el detalle de las zonas afectadas y los horarios de los cortes.