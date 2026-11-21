Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer las zonas de Honduras que permanecerán sin energía eléctrica este domingo 22 de noviembre debido a trabajos de mantenimiento en la red de distribución.
Los cortes de energía afectarán a varios sectores de los departamentos de Yoro, Olancho y Cortés, con interrupciones programadas en diferentes horarios, según el calendario compartido por las autoridades.
Ante estas suspensiones del servicio eléctrico, se recomienda a los abonados tomar las medidas necesarias para evitar inconvenientes durante las horas en que permanecerán sin suministro.
A continuación, el detalle de las zonas afectadas y los horarios de los cortes.
Olanchito, Yoro; Esquipulas del Norte, Olancho, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
OLANCHITO (COLONIAS Y BARRIOS): Bo. El Centro, col. Rosales, El Bíblico, Dionisio, Los Ángeles, San Jorge, Murillo, Brisas de Uchapa, 25 de Noviembre, Valle Fresco, bo. La Estación, col. Bella Vista, Ponce, Guillermo, San Luis, 21 de Noviembre, 15 de Septiembre, 8 de Febrero, Rosa Luque, Sitrabarimasa, 24 de Mayo, Mejía, Libertad, Reparto, Jacobo V. Cárcamo, Betania, Guanacaste, Conquista, Mariñán, Universitaria, Joaquín Reyes, Los Laureles, Ramón Amaya Amador, Monte Fresco, Miraflores, Satélite, Jaguas Abajo y Arriba, bo. Arriba, El Triángulo, Marco Tulio, La Torre, bo. Abajo, Miranda Quezada, Hospital Aníbal Murillo Escobar
OLANCHITO (ALDEAS): Sutrasfco, Agalteca, Sabanetas, Potrerillo, Las Minas Aguán, El Ocote, Calpules, Teguajinal, Juncal, Chaparral, San Carlos, Barranco, Boca de Mame, San Francisco, Piedra del Tigre, Maloa, Trocaire, Armenia, El Cajón, El Bambú, Campo Nuevo, San Luis, Tepusteca, Sitraproadasa, Bálsamo Oriental, El Agricultor, Brisas de Monga, 12 de Diciembre, Crucete Oriental, Agua Caliente, 4 de Enero, Lomitas, 21 de Abril, Sabanas de Ceibita.
OLANCHITO (ALDEAS): Sutrasfco, Agalteca, Sabanetas, Potrerillo, Las Minas Aguán, El Ocote, Calpules, Teguajinal, Juncal, Chaparral, San Carlos, Barranco, Boca de Mame, San Francisco, Piedra del Tigre, Maloa, Trocaire, Armenia, El Cajón, El Bambú, Campo Nuevo, San Luis, Tepusteca, Sitraproadasa, Bálsamo Oriental, El Agricultor, Brisas de Monga, 12 de Diciembre, Crucete Oriental, Agua Caliente, 4 de Enero, Lomitas, 21 de Abril, Sabanas de Ceibita.
OLANCHO (ALDEAS): La Unión, Los Encuentros, Esquipulas del Norte, Carrizal, Ciudad Vieja, Puerto Escondido, Caisesa, El Puente, Empacadoras Barimasa, El Cinco.
San Pedro Sula, Cortés, de 8:30 a. m. a 11:30 p. m.
Lomas de Bellavista, colonia Bellavista, rótulo de Coca-Cola.
San Pedro Sula, Cortés, de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.
ZIP Calpules, plantel Tropigas, ZIP Castillo Microenvases, bodegas Waterhouse, col. del Valle, col. La Trinidad, Triunfo de la Fe, col. Felipe Zelaya, col. Flor de Cuba, col. El Hogar I y II, col. José Manuel Arriaga I y II, col. Los Laureles, col. Roberto Larios Silva, col. Los Prados I, col. Sitradima, col. Bosques de Jucutuma I, II y III, col. Real del Campo II, aldea Ticamaya, Villa Zoila, Flor del Valle, caserío El Coyolar, apartahotel Villa Nuria, Astroc artón Econored, Crematorio Municipal, Dagaz, Palma Real I y III, fábrica Postelsa, Lear Calpules, Hondeldysis, Central de Ingenios, gasolinera Uno El Triángulo, Villa Dulce Hogar, col. Quintas El Dorado, Reparto Los Ángeles, col. Reparto La Esperanza, col. Rivera Hernández, col. Sinaí, col. Central, col. Brisas de Sauce, col. Centralita, Villas Rosalía, ZIP Saint Andrews, col. 6 de Mayo, La Cuchilla, Santa Marta, La Montañita, La Frontera, col. Asentamientos Humanos, col. Llanos de Sula I, II, III y IV, col. Alfonso Lacayo, col. Santa Venecia, Luke I y II, res. Villa Valencia, col. Las Torres, col. Los Olivos, col. Guaymuras, col. Nueva Jerusalén, col. San Cristóbal.