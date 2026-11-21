Madrid, España.- E l Real Madrid está enfrentando al Celta de Vigo en busca de la que sería la novena victoria consecutiva para los de Jose Mourinho , mientras que el equipo vigués aspira a sumar puntos ante un final de año en el que jugará contra los cuatro equipos de Liga de Campeones .

El Madrid ha ganado en 11 de los últimos 12 enfrentamientos entre estos dos equipos en LaLiga. Sin embargo, la única victoria del Celta fue precisamente la pasada temporada, en el encuentro del Santiago Bernabéu, por 0-2, con un doblete del sueco Williot Swedberg. Fue en esa racha aciaga del equipo entonces entrenado por Xabi Alonso, que entre el 4 de noviembre y el 10 de diciembre ganó solo dos cruces de ocho posibles.

El conjunto blanco cuenta todos sus partidos en casa por victorias esta temporada, y se fue al parón de selecciones con una racha de ocho triunfos seguidos, todos los posibles desde la anterior ventana FIFA. Los de Mourinho cerraron esa dinámica con una victoria por 0-3 ante el Valencia, después de cuatro encuentros fuera de casa en dos semanas.

El técnico portugués afirmó en rueda de prensa que sus jugadores "están todos para jugar", incluyendo a Fede Valverde, que regresó el último de los compromisos internacionales, con viaje intercontinental incluido, y a Bernardo Silva y Tchouaméni, quienes volvieron a Madrid antes de tiempo tras sentir molestias musculares con sus selecciones.

Todo apunta a la titularidad de Vinícius, quien ya terminó de cumplir los cuatro partidos de sanción en LaLiga tras agarrar del pelo a Nathan Saliba ante el Villarreal. Estará acompañado por Mbappé y Bellingham, que parecen indiscutibles. Solo una plaza del ataque blanco está en duda, y dependerá de las combinaciones que Mourinho realice por detrás.

Si Valverde vuelve a ocupar el lateral, el portugués ya ha resaltado en varias ocasiones que le gusta la banda derecha con el uruguayo, Bernardo Silva y el recién renovado hasta 2032 Arda Güler. Sin embargo, Diomande también ha presentado razones de peso para ser de la partida. Los defensas y el centrocampista de contención del doble pivote rotarán, ante la necesidad de jugar tres partidos en ocho días.

Por su parte, el Celta inaugura en el Santiago Bernabéu su exigente tramo final de 2026, en el que se medirá a cuatro rivales de Liga de Campeones en LaLiga y se jugará su futuro en la Liga Europa ante dos de los máximos favoritos al título continental, Bournemouth y Olympique de Marsella.

Claudio Giráldez recupera para esta batalla al polivalente Álvaro Núñez, quien ampliará la habitual rotación del técnico celeste tanto en la línea defensiva como en el carril derecho, y al atacante Jones El-Abdellaoui.

Giráldez y Aspas no esconden la importancia de dominar las áreas, sobre todo ante el potencial del equipo dirigido por Jose Mourinho, con quien el celtismo se reencuentra nueve años después de aquella eliminación en las semifinales de la Copa de la UEFA ante el Manchester United, al que entonces dirigía el técnico portugués.

Sin los lesionados Miguel Román y Borja Iglesias, con el uruguayo Sebastián Cáceres regresando este viernes tras jugar con su selección, el entrenador del Celta saldrá con su once más reconocible, con Javi Rueda y Carreira en los costados, la dupla Moriba-Febas en la medular y un tridente ofensivo formado por Hugo Álvarez, Pablo Durán y Jutglà.