Una bonita noche se vivió en uno de los cines de San Pedro Sula, Cortés, donde se presentó por primera vez "Un acto de fe", una cinta que es para unverdadero y apasionado aficionado del Marathón
Una noche cargada de emociones, recuerdos y sentimiento verdolaga se vivió con la premier del documental «Un acto de fe», una producción audiovisual realizada por el productor Rely Maradiaga, que busca plasmar la historia, identidad y pasión que representa el Club Deportivo Marathón.
El evento reunió a diferentes generaciones de la familia verdolaga, en una velada especial donde el sentimiento por los colores verde y blanco fue el gran protagonista. La presentación permitió reencontrar a personajes que han formado parte de la historia de una de las instituciones más tradicionales del fútbol hondureño y claro que no podía faltar Daniel Alberto Otero, presidente del club esmeralda.
Entre los invitados destacaron los expresidentes de la institución, Yankel Rosenthal y Arturo Bendaña, quienes compartieron este momento especial y recordaron su vínculo con el equipo sampedrano.
También estuvo presente la esposa del fallecido expresidente Orinson Amaya (QDDG), quien fue recordado por su importante paso al frente de la institución y el legado que dejó en la familia marathonista y con la idea de este documental.
Las viejas glorias del Monstruo Verde también dijeron presente. Exfutbolistas que defendieron la camiseta del Marathón durante distintas épocas acudieron a la premier, convirtiendo el encuentro en una oportunidad para recordar momentos históricos y anécdotas de su paso por el club.
La actual plantilla de jugadores tampoco se quedó fuera de esta celebración. Futbolistas que hoy defienden los colores verdolagas asistieron a la presentación, compartiendo con figuras que anteriormente construyeron parte de la historia deportiva de la institución.
Los actuales directivos del Marathón acompañaron la actividad, mostrando la importancia de mantener viva la memoria histórica del club y reconocer a quienes han contribuido a su crecimiento a lo largo de los años.
La premier también contó con la presencia de personalidades vinculadas al entorno marathonista, quienes se sumaron a una noche que permitió reunir a dirigentes, jugadores, exjugadores y aficionados en un mismo espacio.
Los representantes de los diferentes medios de comunicación deportivos de Honduras también acudieron a la cita, dando cobertura a un acontecimiento que trasciende lo futbolístico y que representa un reconocimiento a la trayectoria de la institución verdolaga.
Bajo el título «Un acto de fe», Rely Maradiaga presenta un trabajo que busca conectar el pasado con el presente del Marathón, resaltando que la historia de un equipo no solamente se construye con campeonatos y resultados, sino también con las personas que han entregado parte de su vida a defender sus colores.
Fue una noche para recordar que Marathón es mucho más que un equipo de fútbol: es una historia de generaciones, de dirigentes, futbolistas y aficionados que han mantenido viva una pasión. Una verdadera celebración de identidad verdolaga que quedó plasmada en esta premier especial.