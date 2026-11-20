El portero Jesús Owono hace su primera aparición pública tras lo ocurrido con el delantero del Tenerife, Jesús de Miguel (Q.D.DG.)
El portero Jesús Owono ha tenido su primera aparición ante el público luego del terrible accidente con el ahora fallecido, Jesús de Miguel.
Jesús Owono, portero del Andorra, hizo este viernes su primera aparición pública después de la muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel, que falleció el 3 de noviembre, al día siguiente de sufrir una dura entrada del guardameta ecuatoguineano.
Owono, que fue sancionado con 12 partidos de suspensión por el comité de competición por esa acción
Ocurrida durante el encuentro entre ambos equipos disputado el 2 de noviembre en el estadio Heliodoro Rodríguez López de Tenerife, asistió este viernes al partido entre el Andorra y el Leganés en el Nou Estadi de Encamp.
Owono presencia el encuentro, de la jornada 15 de la Segunda División española, junto a los jugadores no convocados del equipo del Principado.
Durante el minuto de silencio en memoria de De Miguel, se le vio de pie y rezando.
Después, en el minuto 9, se paró el encuentro para homenajear al futbolista del Tenerife y todos los asistentes aplaudieron durante un minuto.
El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha sancionado con doce partidos de suspensión a Jesús Owono, portero del Andorra, por su expulsión en el encuentro que su equipo jugó el pasado 2 de noviembre en Tenerife y en el que fue amonestado con roja directa tras una dura entrada al delantero local Jesús de Miguel, que falleció al día siguiente.
El Comité considera que los hechos "son constitutivos de una infracción grave tipificada en el artículo 102 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol, cuya especial gravedad justifica la imposición de la sanción en su grado máximo, esto es, doce partidos de suspensión".
Este órgano recuerda en su resolución que, según el acta arbitral, el guardameta del Andorra fue "bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa" y añade que ninguno de los interesados ha formulado alegaciones a los hechos reflejados en dicha acta dentro del plazo reglamentario.
También destaca que la propia descripción arbitral "permite apreciar la especial gravedad de la acción, tanto por la forma en que se ejecutó, con la pierna en alto, como por la brusquedad del impacto y, especialmente, por el empleo de una fuerza que el árbitro califica expresamente como excesiva, estando el balón en disputa".