Citado por el medio deportivo, el comisario Ícaro Coelho, titular del 10º Departamento de Homicidios y Protección a la Persona, confirmó que Morais, quien también integró el mediocampo de Corinthians, era uno de los objetivos prioritarios de la investigación y señaló que "forma parte de una familia que desde hace varias décadas practica el tráfico de drogas" en la región.