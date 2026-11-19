El Real Madrid piensa en el futuro y está contento con el rendimiento con uno de sus jugadores por lo que le ha alargado su contrato hasta el 2032
El Real Madrid ha renovado al centrocampista francés Aurélien Tchouameni, que ha ampliado su contrato con el club blanco hasta el 30 de junio de 2032, según informó este jueves la entidad madridista.
Tchouameni, que llegó al Real Madrid en el verano de 2022 procedente del Mónaco, prolonga su vinculación con el conjunto que dirige Jose Mourinho
Tchouameni se ha consolidado como una de las piezas importantes del centro del campo.
Desde su incorporación, el internacional francés ha disputado 205 partidos oficiales y ha conquistado ocho títulos
De los cuales son una Liga de Campeones, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.
Además, Tchouameni, de 26 años, acumula 50 internacionalidades con la selección francesa, con la que conquistó la Liga de Naciones en 2021.
Con esta renovación, el Real Madrid asegura la continuidad del centrocampista francés durante las próximas seis temporadas, y se suma a la de Arda Güler, que anunció la ampliación de su contrato este miércoles.
Aurélien Tchouaméni volvió a ejercitarse con sus compañeros después de trabajar el miércoles en el interior de las instalaciones de Valdebebas, en una sesión en la que Jose Mourinho recuperó a casi todos los internacionales del Real Madrid.
El centrocampista francés, cuya renovación hasta el 30 de junio de 2032 anunció este jueves el club blanco, volvió con molestias musculares de la concentración de su selección sin llegar a disputar ninguno de los dos encuentros programados.
Salvo los pequeños incidentes de Tchouaméni y de Bernardo Silva, el resto de los 18 convocados con sus selecciones han llegado en buen estado y están listos para enfrentarse este sábado al Celta para intentar sumar su novena victoria consecutiva en todas las competiciones.
El volante francés llegó al Real Madrid en 2022 del Mónaco de su país y antes se había formado en el Girondins de Burdeos.