Gerard Piqué se ha metido en tremendo problema por sus palabras hacia Jesús de Miguel, jugador del Tenerife que falleció producto de un golpe en un partido. Esto dijo Piqué y la respuesta del Tenerife.
Diario Marca reveló que dentro del Club Tenerife hay mucha molestia con el exjugador Gerard Piqué por sus palabras en el caso de la muerte de Jesús de Miguel. El DT del Tenerife se refirió a la molestia del equipo.
Jesús de Miguel murió el 3 de noviembre de 2026 a los 30 años de edad tras sufrir un choque en un partido contra el FC Andorra. Chocó con el portero rival Jesús Owono.
En la acción, Jesús Owono salió de su área a despejar e impactó de forma involuntaria pero violenta con su rodilla en el pecho del delantero.
El fuerte impacto le provocó a Jesús de Miguel una conmoción y un paro cardiorrespiratorio inmediato sobre el terreno de juego. Tras ser reanimado por los servicios médicos en el césped y suspendido el partido, sufrió una segunda parada durante su traslado en ambulancia
Gerard Piqué cuestionó que la sanción se haya visto condicionada por las consecuencias fatales del choque, al considerar que la responsabilidad disciplinaria debe establecerse a partir de la acción protagonizada por el jugador y no exclusivamente por el desenlace de la jugada.
"La sanción de 12 partidos a Jesús Owono lo que hace es culpabilizarle de unas consecuencias de las que él no tuvo la culpa. La sanción tiene que ser por la acción, no por las consecuencias", expresó Piqué.
Piqué también reconoció la dimensión irreparable de lo ocurrido y dejó claro que ninguna medida disciplinaria podrá cambiar el desenlace de la tragedia. "Vaya por delante que Jesús va a necesitar más de 12 partidos para poder estar disponible y poder competir. No va a haber sanción que nos devuelva a Demi", añadió, en referencia al fallecido delantero del Tenerife.
La controversia ha provocado que diferentes voces del conjunto blanquiazul expresen su posición. Entre ellas destaca Felipe Miñambres, presidente del consejo de administración del Tenerife, quien compareció para fijar una postura institucional y trasladar el sentir del club ante las palabras de Piqué.
Según la información publicada por el diario Marca en su edición digital, el malestar no se limita a una diferencia de criterios sobre la sanción. También está relacionado con la forma en que se ha abordado públicamente un episodio que ha dejado una huella profunda en la institución de Tenerife.
En medio de la polémica, Álvaro Cervera, entrenador del CD Tenerife, también se pronunció sobre las declaraciones del propietario del Andorra. El técnico adoptó un tono mesurado y evitó alimentar directamente el enfrentamiento, aunque dejó entrever que comprende las razones por las que Piqué ha decidido defender públicamente a su futbolista. Piqué es dueño del Andorra, equipo donde milita Jesús Owono, arquero que causó la muerte.
"Imagino que, como accionista mayoritario del Andorra, simplemente está haciendo su trabajo y tiene que defender a sus jugadores y a su club, y eso es exactamente lo que está haciendo", señaló el DT del Tenerife sobre Piqué.