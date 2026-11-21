Teguigalpa, Honduras.- Hasta cinco lempiras bajarán los precios de los derivados de los combustibles a partir de este lunes 23 de noviembre en Honduras, según confirmó la Secretaría de Energía.

En Tegucigalpa, la gasolina súper se cotizará a 137.43 lempiras, tras registrar una rebaja de 5.48 lempiras.

La gasolina regular se situará en 122.81 lempiras, luego de una disminución de 5.24 lempiras.

El diésel tendrá un nuevo precio de 152.70 lempiras, tras una rebaja de 0.83 lempiras.

El queroseno se cotizará a 140.80 lempiras, con una disminución de 5.89 lempiras.