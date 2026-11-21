Teguigalpa, Honduras.- Hasta cinco lempiras bajarán los precios de los derivados de los combustibles a partir de este lunes 23 de noviembre en Honduras, según confirmó la Secretaría de Energía.
En Tegucigalpa, la gasolina súper se cotizará a 137.43 lempiras, tras registrar una rebaja de 5.48 lempiras.
La gasolina regular se situará en 122.81 lempiras, luego de una disminución de 5.24 lempiras.
El diésel tendrá un nuevo precio de 152.70 lempiras, tras una rebaja de 0.83 lempiras.
El queroseno se cotizará a 140.80 lempiras, con una disminución de 5.89 lempiras.
Por su parte, el GLP doméstico mantendrá su precio de 249.62 lempiras, mientras que el GLP vehicular costará 63.08 lempiras, tras una rebaja de 0.81 centaos.
San Pedro Sula
En San Pedro Sula, los ciudadanos también contarán con una reducción en los precios de los combustibles.
La gasolina súper costará 132.24 lempiras, tras registrar una rebaja de 5.30 lempiras.
La gasolina regular tendrá una disminución de 5.07 lempiras y su nuevo precio será de 117.63 lempiras.
El diésel se cotizará a 147.44 lempiras, luego de una rebaja de 1.76 lempiras.
El queroseno costará 135.54 lempiras, tras una disminución de 5.72 lempiras.
El GLP doméstico mantendrá su precio de 228.47 lempiras, mientras que el GLP vehicular se cotizará a 59.70 lempiras, luego de una rebaja de 0.81 centavos.