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Rebajas: estos son los nuevos precios de los combustibles a partir del 9 de noviembre en Honduras

Varios derivados del petróleo registrarán rebajas superiores a cuatro lempiras por galón; conozca los precios que estarán vigentes del 9 al 15 de noviembre

  • Actualizado: 07 de noviembre de 2026 a las 11:29
Rebajas: estos son los nuevos precios de los combustibles a partir del 9 de noviembre en Honduras

Algunos derivados del petróleo presentarán rebajas de hasta cuatro lempiras a partir del lunes 9 de noviembre en Honduras.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Los precios de los combustibles en Honduras registrarán una nueva rebaja a partir del lunes 9 de noviembre, principalmente en las gasolinas superior y regular.

La Secretaría de Energía de Honduras dio a conocer la nueva estructura de precios, que establece reducciones superiores a los cuatro lempiras por galón para ambos carburantes.

En Tegucigalpa, la gasolina súper tendrá una rebaja de 4.32 lempiras, por lo que su nuevo precio será de 147.90 lempiras por galón.

Por su parte, la gasolina regular también disminuirá 4.32 lempiras y pasará a costar 132.91 lempiras por galón.

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Mientras tanto, el precio del diésel se mantendrá en 153.53 lempiras por galón, sin registrar variaciones por sexta semana consecutiva.

En cuanto al queroseno, este derivado del petróleo tendrá una reducción de 0.61 lempiras, por lo que su precio pasará a 147.79 lempiras por galón.

Asimismo, el GLP doméstico también mantendrá su precio, de 249.62 lempiras. En cambio, el GLP vehicular aumentará L 2.05 y costará 63.28 lempiras por galón.

Precios en San Pedro Sula

En San Pedro Sula, los consumidores también experimentarán rebajas en las gasolinas superior y regular, aunque con variaciones ligeramente diferentes a las anunciadas para la capital.

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La gasolina superior disminuirá 4.39 lempiras, por lo que su nuevo precio será de 142.62 lempiras por galón.

Asimismo, la gasolina regular registrará una reducción de 4.40 lempiras y se cotizará a 127.64 lempiras por galón.

En el caso del diésel, su precio continuará en 149.20 lempiras por galón, mientras que el queroseno bajará 0.70 lempiras y pasará a costar 142.44 lempiras.

Finalmente, el GLP doméstico mantendrá su precio en 228.47 lempiras, mientras que el GLP vehicular aumentará L 2.05 y costará 59.27 lempiras por galón.

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Los nuevos precios de los combustibles entrarán en vigencia a partir del lunes 9 de noviembre y se mantendrán hasta el domingo 15 de noviembre.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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