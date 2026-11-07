Rebajas: estos son los nuevos precios de los combustibles a partir del 9 de noviembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Los precios de los combustibles en Honduras registrarán una nueva rebaja a partir del lunes 9 de noviembre, principalmente en las gasolinas superior y regular.

La Secretaría de Energía de Honduras dio a conocer la nueva estructura de precios, que establece reducciones superiores a los cuatro lempiras por galón para ambos carburantes.

En Tegucigalpa, la gasolina súper tendrá una rebaja de 4.32 lempiras, por lo que su nuevo precio será de 147.90 lempiras por galón.

Por su parte, la gasolina regular también disminuirá 4.32 lempiras y pasará a costar 132.91 lempiras por galón.