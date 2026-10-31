Exportaciones hondureñas de camarón a China no superan 3% en 2026

Tegucigalpa, Honduras.- China está lejos de figurar entre los cinco mercados más importantes para el camarón cultivado de Honduras.

Según el último informe de comercialización de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah), el volumen exportado de enero a septiembre de 2026 fue de 1,451,644 libras por un valor de 4,302,732 dólares, equivalente a $2.96 por libra.

Al tercer trimestre del presente año, las exportaciones totales de camarón cultivado de Honduras sumaron 49,423,083 libras, de las que apenas 2.94% se enviaron al mercado de China.

En agosto de 2025, las autoridades hondureñas anunciaron contratos de compra de camarón suscritos por una empresa hondureña con una china por 7,200 toneladas, equivalente a 14 millones de libras.

No obstante, los resultados acumulados en el presente año están lejos de esas cifras. “Los bajos precios que paga China por el camarón que se cultiva en Choluteca y Valle es uno de los factores que limita las exportaciones a ese país”, dijo un empresario del rubro que ha participado en las ferias internacionales de pesca y mariscos realizadas en aquel país asiático.

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Agrega que México que está más cerca paga mejores precios, con un promedio de 3.04 dólares por libras, o se obtienen mejores rendimientos exportando a Centroamérica, con una media de $2.75 por libra.

Hacia esos tres mercados, el camarón exportado en su mayoría es entero. Sin embargo, el informe de mercado de la Andah indica que las exportaciones de camarón cultivado hacia China crecieron en los últimos años.

A septiembre de 2024 se exportaron 79,366 libras por 331,530 dólares, aumentando a 280,213 libras en 2025, con $616,502 en divisas generadas.

Honduras estableció relaciones diplomáticas con China el 23 de marzo de 2023 y rompió con Taiwán, quien hasta 2022 era el primer mercado del camarón cultivado.

A pesar del anuncio oficial del Gobierno anterior, los envíos de camarón al mercado china están por debajo de los acuerdos de compra-venta.