Teatro Manuel Bonilla estará abierto solo para actividades internas de la Secapph

Tegucigalpa, Honduras.- El Teatro Nacional Manuel Bonilla podrá volver a realizar actividades, pero su apertura no significará el retorno de las presentaciones artísticas ni la disponibilidad del recinto para los gestores culturales y agrupaciones independientes. La Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras (Secapph) informó que el histórico inmueble estará habilitado únicamente para actividades internas de la institución. La decisión prolonga las limitaciones para el sector artístico, que desde agosto de 2025 permanece sin acceso a uno de los principales escenarios públicos del país, debido al proceso de restauración que todavía no concluye.

"El Teatro por los momentos estará disponible solo para actividades internas, no podemos darle falsas expectativas", informó Yasser Handal, ministro de la Secapph. El funcionario también confirmó que el proceso de licitación para continuar con la restauración del inmueble comenzará hasta el próximo año, por lo que todavía no existe una fecha definida para que los artistas puedan volver a utilizar el escenario. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La nueva contratación deberá permitir que se retomen las intervenciones pendientes, luego de que la actual administración anunciara la rescisión de los contratos anteriores por incumplimientos atribuidos a la empresa encargada de ejecutar los trabajos.