Teatro Manuel Bonilla estará abierto solo para actividades internas de la Secapph

Tegucigalpa, Honduras.- El Teatro Nacional Manuel Bonilla podrá volver a realizar actividades, pero su apertura no significará el retorno de las presentaciones artísticas ni la disponibilidad del recinto para los gestores culturales y agrupaciones independientes.
La Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras (Secapph) informó que el histórico inmueble estará habilitado únicamente para actividades internas de la institución.
La decisión prolonga las limitaciones para el sector artístico, que desde agosto de 2025 permanece sin acceso a uno de los principales escenarios públicos del país, debido al proceso de restauración que todavía no concluye.
"El Teatro por los momentos estará disponible solo para actividades internas, no podemos darle falsas expectativas", informó Yasser Handal, ministro de la Secapph.
El funcionario también confirmó que el proceso de licitación para continuar con la restauración del inmueble comenzará hasta el próximo año, por lo que todavía no existe una fecha definida para que los artistas puedan volver a utilizar el escenario.
La nueva contratación deberá permitir que se retomen las intervenciones pendientes, luego de que la actual administración anunciara la rescisión de los contratos anteriores por incumplimientos atribuidos a la empresa encargada de ejecutar los trabajos.
Según lo informado por la institución, los contratos rescindidos representaban una inversión aproximada de 45 millones de lempiras. Entre las principales dificultades identificadas figura la instalación de la tramoya, un mecanismo indispensable para el funcionamiento escénico del teatro.
La situación se complicó después de que la estructura original de la tramoya fuera desmontada sin autorización y el sistema que debía sustituirla no llegara a instalarse. La Secapph aseguró que personal especializado logró recuperar y poner nuevamente en funcionamiento el mecanismo original.
El proyecto de restauración comenzó en 2025 y contemplaba inicialmente la recuperación de diferentes componentes del edificio, entre ellos el techo, los ventanales, las butacas, el cielo raso y otros elementos arquitectónicos.