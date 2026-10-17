Teatro Manuel Bonilla seguirá cerrado: nueva licitación será hasta 2027

Tegucigalpa, Honduras.- La restauración del Teatro Nacional Manuel Bonilla tendrá que esperar hasta 2027 para entrar en una nueva etapa de contratación, luego de que la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras (Secapph) anunciara la rescisión de los contratos del proyecto.
La respuesta de la institución se conoció después de la publicación del reportaje de EL HERALDO sobre los 11 meses de retraso en los trabajos de restauración del inmueble histórico.
La nueva fecha prevista para la licitación será hasta el 2027, lo que significa que continuará cerrado el recinto, pues antes de contratar nuevamente las obras, las autoridades deberán completar los procedimientos administrativos, técnicos y presupuestarios necesarios.
La Secapph informó que la intervención comenzó en 2025 con una inversión prevista de aproximadamente 45 millones de lempiras. Sin embargo, durante la ejecución se identificaron dificultades técnicas, económicas y contractuales que impidieron desarrollar los trabajos conforme a lo establecido.
Uno de los principales problemas señalados por las autoridades está relacionado con la tramoya, el sistema mecánico que permite realizar movimientos escénicos, elevar elementos y cambiar la escenografía durante las presentaciones teatrales.
De acuerdo con la Secretaría, el reemplazo de ese mecanismo tenía un costo estimado de 30 millones de lempiras, mientras que la empresa adjudicataria había ofertado alrededor de 13 millones de lempiras por la restauración. Esta diferencia de costos fue señalada como uno de los elementos que comprometieron la ejecución del proyecto.
La institución también aseguró que la estructura original de la tramoya fue desmontada sin autorización y que el sistema que debía sustituirla nunca llegó a instalarse. La situación habría afectado el desarrollo de las obras y generado dificultades para continuar con la intervención.
A estos problemas se sumó, según la versión oficial, el vencimiento de las garantías contractuales en junio de 2026, lo que incrementó los riesgos financieros para el Estado ante los incumplimientos detectados.
Ante esta situación, la Secapph resolvió rescindir los contratos, una decisión que obliga a reorganizar el proceso de restauración y preparar una nueva contratación pública antes de continuar con los trabajos pendientes.
La Secretaría sostuvo que la medida se adoptó después de evaluaciones técnicas y jurídicas. No obstante, el anuncio de una nueva licitación hasta 2027 deja en evidencia que la recuperación del inmueble todavía enfrenta trámites que impiden establecer una fecha próxima para su reapertura.
En cuanto a la tramoya, la institución aseguró que personal especializado consiguió recuperar y poner nuevamente en funcionamiento el mecanismo original, luego de los problemas registrados durante la intervención.
La recuperación del sistema escénico constituye uno de los componentes técnicos de la intervención, pero todavía deben resolverse las necesidades de rehabilitación del inmueble.
El cierrre del Teatro Manuel Bonilla continúa y La Secapph no anunció una fecha concreta para la finalización de todos los trabajos ni para la reapertura al público.