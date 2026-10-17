Teatro Manuel Bonilla seguirá cerrado: nueva licitación será hasta 2027

Tegucigalpa, Honduras.- La restauración del Teatro Nacional Manuel Bonilla tendrá que esperar hasta 2027 para entrar en una nueva etapa de contratación, luego de que la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras (Secapph) anunciara la rescisión de los contratos del proyecto.

La respuesta de la institución se conoció después de la publicación del reportaje de EL HERALDO sobre los 11 meses de retraso en los trabajos de restauración del inmueble histórico.

La nueva fecha prevista para la licitación será hasta el 2027, lo que significa que continuará cerrado el recinto, pues antes de contratar nuevamente las obras, las autoridades deberán completar los procedimientos administrativos, técnicos y presupuestarios necesarios.

La Secapph informó que la intervención comenzó en 2025 con una inversión prevista de aproximadamente 45 millones de lempiras. Sin embargo, durante la ejecución se identificaron dificultades técnicas, económicas y contractuales que impidieron desarrollar los trabajos conforme a lo establecido.

Uno de los principales problemas señalados por las autoridades está relacionado con la tramoya, el sistema mecánico que permite realizar movimientos escénicos, elevar elementos y cambiar la escenografía durante las presentaciones teatrales.

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De acuerdo con la Secretaría, el reemplazo de ese mecanismo tenía un costo estimado de 30 millones de lempiras, mientras que la empresa adjudicataria había ofertado alrededor de 13 millones de lempiras por la restauración. Esta diferencia de costos fue señalada como uno de los elementos que comprometieron la ejecución del proyecto.