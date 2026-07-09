Sin fecha de reapertura: restauración del Manuel Bonilla continúa con 40 % de avance

Tegucigalpa, Honduras.- Los trabajos de restauración del teatro Manuel Bonilla registran un avance del 40 %, pero el proyecto continúa afectado por retrasos administrativos que obligaron a reiniciar parte de la documentación. Mientras tanto, las autoridades aseguran que el teatro Avellaneda está próximo a concluir su remodelación. "La nueva administración tuvo que reiniciar el proceso de elaboración de los expedientes de los anteproyectos de ley relacionados con los teatros para que fueran ratificados por el Congreso Nacional", explicó Gerardo Flores, jefe de Comunicaciones de la Secretaría de las Culturas, Artes y los Patrimonios. Flores indicó que esta situación ha generado dificultades en la formulación de los proyectos de restauración. No obstante, aseguró que las autoridades trabajan en mesas técnicas con las partes involucradas para solventar los inconvenientes y reactivar las obras. Por su parte, la ingeniera Ana Santos, encargada del proyecto de restauración, confirmó mediante un informe que la empresa Erigo Ingeniería S. de R. L., responsable de los trabajos en el teatro Manuel Bonilla, tuvo su contrato rescindido a inicios de junio.

Entre las intervenciones ejecutadas por la empresa figuran el mejoramiento de la carpintería histórica, la restauración de las butacas y palcos, la pintura de la madera original y la rehabilitación de las puertas de acceso a los palcos y áreas laterales. Asimismo, el informe detalla que la compañía restauró los pasamanos de madera del interior del teatro, reemplazó el piso de los camerinos, realizó acabados en muros e impermeabilizó paredes afectadas por el paso del tiempo. Santos indicó que el presupuesto asignado a esta etapa del proyecto asciende a 4 millones 687 mil 296 lempiras, monto ejecutado mediante tres estimaciones.

"Las obras pendientes serán sometidas a un nuevo proceso de contratación para concluir la restauración, ya que el proyecto contempla diferentes etapas, entre ellas los camerinos, el techo y el equipamiento especializado", afirmó.

Teatro Nicolás Avellaneda, el más avanzado

La SECCAPH también informó que el teatro vellaneda es el proyecto con mayor avance y que su restauración está próxima a concluir. Según Santos, la empresa responsable de esa obra es Sistemas de Construcción S. de R. L. (SISCO), cuyo contrato vence el próximo 26 de septiembre. "Este proyecto contempla una reestructuración profunda que abarca desde la cimentación hasta la integración de equipos de alta tecnología", añadió la ingeniera.

Entre los trabajos ejecutados por SISCO destacan el trazado y demolición de muros, casetas, jardines, losas y techos existentes; la desinstalación de butacas y acabados; excavaciones, rellenos para cimentación y fundición de vigas. También se han construido columnas y rampas de concreto, montado estructuras metálicas, levantado paredes de bloque, realizado repellos y fundiciones, además de instalar portones corredizos, entre otras labores. Sin embargo, durante un recorrido realizado por EL HERALDO en ambos teatros no se observaron trabajos en ejecución, mientras los inmuebles permanecen cerrados al público.

Preocupación en el gremio teatral