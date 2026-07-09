Sin fecha de reapertura: restauración del Manuel Bonilla continúa con 40 % de avance

Tegucigalpa, Honduras.- Los trabajos de restauración del teatro Manuel Bonilla registran un avance del 40 %, pero el proyecto continúa afectado por retrasos administrativos que obligaron a reiniciar parte de la documentación. Mientras tanto, las autoridades aseguran que el teatro Avellaneda está próximo a concluir su remodelación.
"La nueva administración tuvo que reiniciar el proceso de elaboración de los expedientes de los anteproyectos de ley relacionados con los teatros para que fueran ratificados por el Congreso Nacional", explicó Gerardo Flores, jefe de Comunicaciones de la Secretaría de las Culturas, Artes y los Patrimonios.
Flores indicó que esta situación ha generado dificultades en la formulación de los proyectos de restauración. No obstante, aseguró que las autoridades trabajan en mesas técnicas con las partes involucradas para solventar los inconvenientes y reactivar las obras.
Por su parte, la ingeniera Ana Santos, encargada del proyecto de restauración, confirmó mediante un informe que la empresa Erigo Ingeniería S. de R. L., responsable de los trabajos en el teatro Manuel Bonilla, tuvo su contrato rescindido a inicios de junio.
Entre las intervenciones ejecutadas por la empresa figuran el mejoramiento de la carpintería histórica, la restauración de las butacas y palcos, la pintura de la madera original y la rehabilitación de las puertas de acceso a los palcos y áreas laterales.
Asimismo, el informe detalla que la compañía restauró los pasamanos de madera del interior del teatro, reemplazó el piso de los camerinos, realizó acabados en muros e impermeabilizó paredes afectadas por el paso del tiempo.
Santos indicó que el presupuesto asignado a esta etapa del proyecto asciende a 4 millones 687 mil 296 lempiras, monto ejecutado mediante tres estimaciones.
"Las obras pendientes serán sometidas a un nuevo proceso de contratación para concluir la restauración, ya que el proyecto contempla diferentes etapas, entre ellas los camerinos, el techo y el equipamiento especializado", afirmó.
Teatro Nicolás Avellaneda, el más avanzado
La SECCAPH también informó que el teatro vellaneda es el proyecto con mayor avance y que su restauración está próxima a concluir.
Según Santos, la empresa responsable de esa obra es Sistemas de Construcción S. de R. L. (SISCO), cuyo contrato vence el próximo 26 de septiembre.
"Este proyecto contempla una reestructuración profunda que abarca desde la cimentación hasta la integración de equipos de alta tecnología", añadió la ingeniera.
Entre los trabajos ejecutados por SISCO destacan el trazado y demolición de muros, casetas, jardines, losas y techos existentes; la desinstalación de butacas y acabados; excavaciones, rellenos para cimentación y fundición de vigas.
También se han construido columnas y rampas de concreto, montado estructuras metálicas, levantado paredes de bloque, realizado repellos y fundiciones, además de instalar portones corredizos, entre otras labores.
Sin embargo, durante un recorrido realizado por EL HERALDO en ambos teatros no se observaron trabajos en ejecución, mientras los inmuebles permanecen cerrados al público.
Preocupación en el gremio teatral
"Es una pena que las principales casas de la cultura del país, como el teatro Manuel Bonilla y el Avellaneda, continúen cerradas, ya que son espacios fundamentales para el desarrollo del arte y la presentación de espectáculos de gran formato", expresó el actor de Teatro Bambú, Edgard Valeriano.
El artista señaló que una de las principales carencias del sector teatral es la falta de salas para presentar montajes, precisamente los espacios que hoy permanecen fuera de servicio.
"Nosotros tuvimos una sala de teatro llamada Bambú Centro Cultural, donde logramos formar públicos. Era un espacio para 100 personas que con frecuencia se llenaba, pero la taquilla muchas veces no era suficiente para sostener el proyecto", recordó.
Valeriano comentó que, ante la falta de escenarios permanentes, actualmente los grupos teatrales deben desplazarse de un lugar a otro para presentar sus obras.
"Muchas casas de la cultura nos han abierto sus puertas, como la Alianza Francesa de Tegucigalpa, el Museo para la Identidad Nacional (MIN), la Sala de Teatro Padre Trino y algunos auditorios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)", manifestó.
El actor también pidió apoyo al titular de la SECCAPH y lamentó que varios artistas hayan fallecido en condiciones económicas difíciles, sin contar con recursos suficientes para cubrir los gastos de un velorio o una sepultura digna.
Aunque la SECCAPH no cuenta con un censo actualizado, Valeriano estima que cientos de artistas de distintas disciplinas permanecen sin trabajo desde que comenzó la restauración de los teatros de la capital.