Educación propone suspender clases presenciales por casos de sarampión en Cofradía, Cortés

Cortés, Honduras.- El aumento de casos de sarampión en el norte de Honduras ya comienza a generar preocupación en el sistema educativo. La Secretaría de Educación confirmó este jueves 9 de julio que analiza la posibilidad de suspender temporalmente las clases presenciales en Cofradía, Cortés, si así lo recomiendan las autoridades sanitarias. La medida surge luego de que varios contagios fueran identificados en ese sector del municipio de San Pedro Sula, donde actualmente se concentra el principal foco de transmisión de la enfermedad en el país. La ministra de Educación, Arely Argueta, explicó que en las próximas horas sostendrán reuniones con médicos y especialistas para conocer la situación epidemiológica y definir las acciones que deberán implementarse en los centros educativos de la zona.

"Nos vamos a reunir con los doctores, con los especialistas en el área. Vamos a ver qué recomendación dan ellos, y la instrucción que nos den, la Secretaría de Educación la va a acatar", manifestó la funcionaria. Argueta indicó además que las autoridades educativas buscan confirmar el número exacto de casos vinculados a estudiantes y comunidades escolares antes de adoptar cualquier decisión relacionada con la modalidad de clases. "Parece que hay como unos seis casos. Vamos a verificar con ellos directamente cuál es la cantidad de casos y vamos a esperar cuáles son las instrucciones de los doctores y especialistas, porque ellos son los expertos en salud", señaló. La funcionaria también insistió en la importancia de la vacunación como principal herramienta para evitar nuevos contagios y no descartó la posibilidad de retomar las clases virtuales si la situación lo requiere. "El padre de familia tiene que estar consciente de que sus hijos necesitan la vacuna. Si no se vacunan, hay riesgo. Si es necesario pasar a la parte virtual, lo vamos a hacer", concluyó.



Salud refuerza vacunación

Mientras las autoridades educativas esperan las recomendaciones médicas, la Secretaría de Salud intensificó las acciones para contener la propagación del virus en el sector de Cofradía. Como parte de la estrategia, fueron habilitados cuatro puntos fijos de vacunación y se mantienen operativas 15 brigadas diarias que recorren barrios y comunidades aplicando dosis contra el sarampión. Las autoridades sanitarias hicieron un llamado a la población para acudir masivamente a estos puntos y completar los esquemas de inmunización, especialmente en niños y personas que no cuentan con la vacuna.

Casos de sarampión