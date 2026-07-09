Bonnie Tyler: así fue la vida y el ascenso de la rockera de voz ronca y potente

Dublín, Irlanda.- La cantante británica Bonnie Tyler, fallecida a los 75 años, ha protagonizado una carrera de casi medio siglo en la que dominó géneros como el pop o el rock con su voz ronca y potente, con grandes éxitos como 'It's a Heartache' y 'Total Eclipse of the Heart'.

La artista había sido sometida hace unas semanas a una operación intestinal en el Hospital de Faro, en la región del Algarve de Portugal, país en el que residía desde hacía varios años para disfrutar de un clima más benigno que en su Gales natal. Su legado, que incluye 18 álbumes de estudio, le llevó a optar a tres premios Grammy entre 1984 y 1995, así como a otros tres premios Brit en 1977, 1984 y 1986. Y aunque no llegó a ganarlos, su inconfundible estilo la sitúa como una de las compositoras más personales de las últimas décadas. Su propio público fue el que la colocó por encima de honores y reconocimientos de la industria musical, como demuestra que 'It's a Heartache' y 'Total Eclipse of the Heart' hayan vendido más de seis millones de copias cada uno, situándose entre los sencillos más vendidos de todos los tiempos. Asimismo, Tyler, nacida como Gaynor Hopkins, fue nombrada Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) por el rey Carlos III en 2023, en reconocimiento a su larga trayectoria y destacada contribución a la música.

Con pedigrí galés -su padre era minero y su madre ama de casa-, dio sus primeros pasos como artista en locales de Swansea, desde donde se dio a conocer tras la publicación en 1977 del disco 'The World Starts Tonight', que incluía los sencillos de gran éxito 'Lost in France' y 'More Than a Lover'.

Pero la fama internacional le llegó al año siguiente de la mano del álbum 'Natural Force' y, sobre todo, del tema 'It's a Heartache', que escaló hasta el cuarto puesto en la lista de singles del Reino Unido y el tercero en el estadounidense Billboard Hot 100.

Su década dorada, en los ochenta

Su perfil global subió un peldaño más tras ganar el décimo Festival Mundial de la Canción Popular con 'Sitting on the Edge of the Ocean' en 1979, al final de una década que dio paso a otra considerada como la época dorada de Bonnie Tyler. Entre sus grandes aciertos durante los 80, destaca su decisión de colaborar con el compositor y productor estadounidense Jim Steinman, con quien creó algunos de sus mayores éxitos, como 'Total Eclipse of the Heart', 'Holding Out for a Hero', 'If You Were a Woman (And I Was a Man)', 'Here She Comes' o 'Loving You's a Dirty Job (but Somebody's Gotta Do It)'. Siempre fiel a un estilo marcado por esa voz áspera y emocional, Tyler también conquistó a las audiencias de la Europa continental durante los 90 tras unir su talento al del productor Dieter Bohlen, autor del conocido tema 'Bitterblue' (1991), incluido en el disco del mismo nombre.