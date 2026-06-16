Bonnie Tyler despierta del coma, pero su estado de salud sigue delicado

Lisboa, Portugal.- La familia de Bonnie Tyler publicó un comunicado en el sitio web oficial de la cantante para confirmar que la artista galesa de 75 años ha salido del coma inducido en que permanecía desde principios de mayo, luego de someterse a una operación intestinal de urgencia en el hospital de Faro, en el sur de Portugal, ciudad donde reside. La noticia trae consigo una dosis de alivio, pero también una advertencia que sus seguidores no deben pasar por alto. "Bonnie ya no está en coma, pero sigue muy mal y en cuidados intensivos en el hospital de Portugal. Aunque su estado va mejorando, es un proceso lento. Sus médicos confían en que logrará una buena recuperación, pero llevará tiempo", reza el comunicado oficial. La crisis de salud se desató a inicios de mayo cuando el equipo de la artista anunció su ingreso urgente al hospital de Faro para someterse a una intervención quirúrgica intestinal.

En los días que siguieron a la operación, su estado se agravó. El representante de la cantante, Matt Davis, confirmó a medios internacionales que Tyler había sido inducida a un coma por sus médicos para facilitar su recuperación.

Semanas después, otro parte médico, emitido el 12 de mayo, describía a la artista como "gravemente enferma pero estable" y rechazaba lo que la familia calificó de "rumores morbosos e inciertos que circulaban en los medios". La hospitalización llegó en el peor momento posible para la agenda artística de Tyler.

La cantante estaba a punto de lanzar una gira por Europa para conmemorar el 50 aniversario de su carrera discográfica, que arrancó con el sencillo My! My! Honeycomb, lanzado en 1976.

Pocos meses antes, en marzo, había concedido una entrevista a la revista Hola! en la que mostraba todo su optimismo.

"Sigo arrasando en el escenario con mi maravillosa banda, y si tienes salud, lo tienes todo", dijo sobre continuar de gira a sus setenta años.

Ese optimismo chocó de frente con la realidad médica. Todos los conciertos que tenía previstos hasta agosto han sido cancelados o aplazados al año siguiente. No obstante, la familia se mantiene esperanzada en que la artista pueda regresar a los escenarios en otoño, con una posible primera fecha el 23 de octubre en Bucarest, Rumanía. El comunicado también incluyó palabras de gratitud hacia quienes han expresado su apoyo durante estas semanas de incertidumbre. "Queremos agradecer a todos el enorme caudal de amor y apoyo recibido desde todos los rincones del mundo, y decirle a Bonnie que es consciente de ello y muy agradecida por los buenos deseos", escribió el equipo de la artista, que también pidió a todos sus socios promotores comprensión ante las circunstancias. Tyler, cuyo nombre de pila es Gaynor Hopkins, es una de las voces más reconocibles del rock de los años ochenta. Entre sus mayores éxitos figuran Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero e It's a Heartache.