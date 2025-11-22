  1. Inicio
¿Qué le pasa a Alejandra Guzmán? Su representante revela por qué está hospitalizada

Cinco meses después de suspender su gira por problemas de espalda, Alejandra Guzmán fue vista en el hospital

  • 22 de noviembre de 2025 a las 13:30
La cantante mexicana se encuentra bajo seguimiento clínico tras las intervenciones quirúrgicas realizadas en los últimos meses para tratar complicaciones derivadas de procedimientos estéticos anteriores.

La presencia de Alejandra Guzmán en un centro hospitalario ha generado especulaciones sobre su estado de salud, cinco meses después de que la artista suspendiera su gira de conciertos programada para julio.

Coco Díaz, representante de la cantante, ha aclarado que se trató de una consulta programada relacionada con el seguimiento de sus recientes intervenciones médicas.

El caso de la intérprete mexicana se remonta a 2009, cuando se sometió a una intervención estética para la colocación de implantes glúteos mediante la inyección de biopolímeros. Esta práctica, que ha sido prohibida en numerosos países por sus efectos adversos, le ha ocasionado complicaciones crónicas durante más de quince años.

La solidificación del material inyectado ha provocado dolores persistentes en la región lumbar y las extremidades inferiores, lo que ha obligado a la artista a someterse a más de cuarenta procedimientos quirúrgicos para extraer fragmentos del compuesto.

Según informaciones médicas recientes, la cantante padece hernias discales que requieren tratamiento especializado. Esta patología, que afecta al disco intervertebral cuando su núcleo pulposo se desplaza y ejerce presión sobre las raíces nerviosas, provoca dolor intenso en los pacientes.

Durante los últimos meses han circulado versiones no confirmadas sobre supuestas recaídas en adicciones que habrían motivado un internamiento en centros de rehabilitación.

La propia artista ha rechazado públicamente estas afirmaciones a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes junto a su padre, Enrique Guzmán.

El portavoz de la cantante ha insistido en que la visita hospitalaria corresponde exclusivamente al protocolo de seguimiento médico establecido tras las cirugías realizadas para corregir las hernias discales diagnosticadas.

