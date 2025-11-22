Controversia en Miss Universo: Exjurado analiza demandar a la organización del certamen

Omar Harfouch, músico y exintegrante del comité de selección de Miss Universo 2025, anunció que considera iniciar un proceso legal contra la Organización Miss Universo después de su renuncia al jurado días antes del certamen.
El conflicto ha generado una de las polémicas más comentadas tras la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo. El martes 18 de noviembre, Harfouch hizo pública su renuncia y denunció en redes sociales que la organización habría constituido un “jurado improvisado” encargado de seleccionar a 30 finalistas antes de la ronda preliminar, que incluía a 136 participantes.
La Organización Miss Universo rechazó estas afirmaciones mediante un comunicado oficial en Instagram, asegurando que “no se ha creado ningún jurado improvisado, que ningún grupo externo ha sido autorizado para evaluar a las candidatas o seleccionar a las finalistas, y que todas las evaluaciones de la competencia continúan siguiendo los protocolos establecidos, transparentes y supervisados por la MUO”.
Tras la coronación de Bosch, Harfouch señaló a la revista People que estudia interponer acciones legales ante la Fiscalía General.
En Instagram indicó que ya había consultado con un bufete de abogados de Nueva York, explorando posibles delitos como “fraude, abuso de poder, corrupción, engaño, incumplimiento de contrato, conflicto de intereses y daños morales y reputacionales”.
Harfouch agregó que su equipo esperó a conocer si Miss México resultaba ganadora antes de avanzar con cualquier acción.
“Quiero hacer justicia a los concursantes, especialmente a los 106 países que fueron expulsados tres días antes del programa por una misteriosa ‘entidad’ (el jurado improvisado)”, declaró al medio antes citado.
En otra entrevista, el exjurado afirmó que predijo la victoria de Bosch un día antes del evento y que el dueño de Miss Universo, Raúl Rocha, habría intentado presionarlo para votar por la candidata mexicana.
El empresario libanés precisó que toda la información se revelará en mayo, en un próximo documental original de HBO.
Hasta el momento, HBO, Rocha, la organización y Bosch no han emitido respuesta ante las solicitudes de comentarios de PEOPLE.
La originaria de Tabasco, de 25 años, se alzó con el máximo título de Miss Universo el pasado 21 de noviembre en Tailandia.