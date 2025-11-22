Controversia en Miss Universo: Exjurado analiza demandar a la organización del certamen

El conflicto ha generado una de las polémicas más comentadas tras la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo. El martes 18 de noviembre, Harfouch hizo pública su renuncia y denunció en redes sociales que la organización habría constituido un “jurado improvisado” encargado de seleccionar a 30 finalistas antes de la ronda preliminar, que incluía a 136 participantes.