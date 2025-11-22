¿En desacuerdo? La polémica reacción de Andrea Meza ante el triunfo de Fátima Bosch

La final de Miss Universo 2025 captó la atención global por la coronación de Fátima Bosch y, simultáneamente, por la reacción de la mexicana Andrea Meza durante el anuncio del resultado.
En redes sociales se viralizó un breve clip en el que Meza, integrante del jurado y ex Miss Universo, mostró un gesto serio que varios usuarios consideraron incómodo.
La frase “Ni ella se lo cree” se replicó ampliamente, reflejando la diversidad de interpretaciones sobre su actitud.
El certamen 74 estuvo rodeado de expectativas en torno a la representante mexicana.
Bosch alcanzó la corona tras superar diversas etapas, pero la atención mediática se desplazó hacia la expresión de Meza, interpretada por algunos como desconcierto y por otros como la postura propia de un jurado en plena deliberación.
Comentarios en redes evidenciaron distintas perspectivas: “Entiendan que no puede festejar porque ella fue jurado en el Miss universo”, “Dejen el fanatismo, México no merecía la corona, era linda y todo pero esa corona era de Costa de Marfil” y “Obviamente no se iba a poner a gritar de la emoción, sino iban a decir que era favoritismo de su parte”.
Semanas antes, Bosch había protagonizado un incidente con un directivo del certamen, lo que generó una ola de apoyo de colectivos feministas y potenció la atención sobre su trayectoria tanto a nivel nacional como internacional.
No obstante, esta polémica dio un giro cuando se difundieron nuevas imágenes de Meza y Bosch abrazándose y conversando cordialmente durante la celebración.
Los registros desmintieron rumores de tensión y evidenciaron un ambiente de respaldo mutuo entre ambas figuras del certamen.
Meza ostentó el título de Miss Universo en 2020.
La gala final se realizó en Tailandia el 21 de noviembre, pero debido a la diferencia horaria, pudo seguirse en esta región la noche del jueves 20.
La tabasqueña de 25 años se coronó como máxima embajadora de la belleza mundial.