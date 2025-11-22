¿En desacuerdo? La polémica reacción de Andrea Meza ante el triunfo de Fátima Bosch

Comentarios en redes evidenciaron distintas perspectivas: “Entiendan que no puede festejar porque ella fue jurado en el Miss universo”, “Dejen el fanatismo, México no merecía la corona, era linda y todo pero esa corona era de Costa de Marfil” y “Obviamente no se iba a poner a gritar de la emoción, sino iban a decir que era favoritismo de su parte”.