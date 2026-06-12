Cristiano Ronaldo parte al Mundial "con esperanza": "Es una generación muy buena"

"Solo lo sabremos al final. Es una generación muy buena, pero, como digo, hay factores que no conseguimos controlar: los partidos, ganar o no ganar, que es el punto más importante... Pero creo que es una generación que va a dar muchas alegrías a los portugueses", aseguró.Y cuando los periodistas le volvieron a preguntar si él veía posible que la selección de Portugal se alce con el único titulo que le falta en su palmares, reconoció que lo ve como una posibilidad: "Creo que sí, pero va a depender de muchos factores", recalcó.<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/fotogalerias/deportes/cristiano-ronaldo-cumple-41-anos-visita-honduras-juego-exhibicion-PC29186933" target="_blank">Cristiano Ronaldo</a> aseguró que parte hacia Estados Unidos "físicamente bien", "con bastante alegría" y "mucha esperanza", porque la cita en un Mundial de Fútbol "es siempre muy especial".En su opinión, la preparación para el campeonato "fue bastante buena, agotadora", tras dos partidos de preparación -contra Chile y Nigeria- en los que no estuvieron "al más alto nivel", pese a que ganaron.Y añadió: "Lo más importante es cuando la pelota empiece a rodar el día 17 -fecha de su primer partido, frente a República Democrática del Congo-. Ya mas adelante, pasado el segundo, tercer partido, cuando las cosas empiecen a apretar, cuando ya haya mucho cansancio, tanto psicológico como físico y (por) la temperatura también, ahí vamos a ver a los verdaderos campeones".La selección de las 'quinas' viaja hoy a Miami para iniciar su participación en el Mundial de 2026, que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá. Portugal es cabeza del grupo K, en el que también están Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo. EFE