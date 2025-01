J Balvin lanza “Rio”, sencillo en el que cuenta su proceso personal

2

“Entrelazando un cautivante beat de reggaeton con un bajo hipnótico y seductor, Balvin hace una declaración de intenciones desde el inicio: 'Hoy le doy las gracias al cielo / por las veces que me equivoqué'”, agregó el equipo del cantante de 'X ' o 'No me conoces'.

3

La canción de 'El niño de Medellín', que representa “una nueva apreciación por la vida y la gratitud hacia aquellos que lo han apoyado a lo largo del camino”, fue producida Mazzari y ODDLIQUOR.

4

El videoclip de la canción también abre una puerta a la intimidad de Balvin, pues contiene videos grabados por el artista colombiano en los últimos años y en los que aparece, principalmente, su pareja, la actriz argentina Valentina Ferrer.