J Balvin sobre el tráfico infantil: “prefiero morir antes que quedarme callado”

“Ahora que soy padre de familia, estoy metiéndome en una labor que es bastante compleja, que es el tráfico de niños, que es algo que muy pocos lo hablan y la verdad me han dicho como que mucho cuidado, pero yo prefiero morir por nuestros hijos y por nuestras familias que quedarme callado”, subrayó.

Tras agradecer a Maluma, a quien llamó de “hermano”, el artista admitió que no se sentía cómodo hablando de sus labores humanitarias.

“Realmente, a veces me quedo sin palabras pensando que le pudiera pasar a un hijo mío. Así que cuiden a los suyos, protéjanlos. Seamos muy conscientes de esa realidad que es muy pesada, que todo el mundo a veces se hace el loco por lo pesada que es. Por favor digamos de frente. No al tráfico de niños, por favor”, subrayó.

“Siempre he dicho que la mano derecha no debe saber lo que hace la izquierda”, comentó y enfatizó que los verdaderos galardones en la vida no son los que se obtienen en ceremonias, sino aquellos que “uno lleva para siempre en el alma”, al haber ayudado a los demás.

“Estos premios vienen y se van, pero los premios del alma, de ayudar a un amigo o de servir a los demás, son los que realmente valen la pena”, dijo el cantante, resaltando el valor de la solidaridad y el servicio a la comunidad por encima de los reconocimientos materiales.