Investigan posible vendetta familiar tras masacre que dejó tres muertos en Guata, Olancho

Olancho, Honduras.- Tres hombres pertenecientes a una misma familia fueron asesinados en una nueva masacre registrada en una zona montañosa del municipio de Guata, departamento de Olancho, al oriente de Honduras. Las víctimas fueron identificadas como Albino Vásquez, de aproximadamente 65 años; Santos Albino Vásquez, de 47; y Valentín Vásquez, de 23 años, quienes eran abuelo, hijo y nieto, respectivamente. De acuerdo con la información preliminar, los tres hombres fueron atacados en un sector ubicado a más de dos horas de camino de su lugar de residencia, en la aldea Los Janos, municipio de Esquipulas del Norte, Olancho.

Debido a las dificultades de acceso al sector, todavía no se ha realizado el levantamiento de los cuerpos, ya que no existe una entrada vehicular hasta el lugar donde ocurrió la masacre.

Por esta razón, los tres cadáveres deberán ser trasladados a pie durante un recorrido que supera las dos horas desde la entrada del municipio de Guata, un trayecto que podría prolongarse aún más durante el retorno debido al peso que deberán cargar los equipos encargados del procedimiento.

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¿Qué sucedió?

Sobre el móvil del crimen, el director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, informó que una de las principales hipótesis apunta a una posible vendetta familiar, debido a antecedentes de violencia que involucran a parientes de los fallecidos. Según explicó el funcionario, tiempo atrás un hijo de una de las víctimas también había perdido la vida de manera violenta, situación que llevó a sus familiares a abandonar la comunidad.