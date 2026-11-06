Los cortes de energía programados para este sábado 7 de noviembre en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció cortes de energía que están programados para este sábado 7 de noviembre en varias zonas de San Pedro Sula.

De acuerdo con la información emitida por el ente energético, los apagones se deberán a trabajos de mantenimiento a transformadores en los circuitos LTP L233 y LTP L234.

Asimismo, detalló que los cortes de energía se realizarán en un horario comprendido entre las 8:30 de la mañana y las 12:30 del mediodía.