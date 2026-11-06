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Los cortes de energía programados para este sábado 7 de noviembre en Honduras

La ENEE anunció suspensiones de luz para este sábado en varios sectores del país. Consulta en el listado completo si tu colonia se verá afectada

  • Actualizado: 06 de noviembre de 2026 a las 20:19
Los cortes de energía programados para este sábado 7 de noviembre en Honduras

La ENEE anunció cortes de energía en varios sectores de la zona norte este sábado.

EL HERALDO

San Pedro Sula, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció cortes de energía que están programados para este sábado 7 de noviembre en varias zonas de San Pedro Sula.

De acuerdo con la información emitida por el ente energético, los apagones se deberán a trabajos de mantenimiento a transformadores en los circuitos LTP L233 y LTP L234.

Asimismo, detalló que los cortes de energía se realizarán en un horario comprendido entre las 8:30 de la mañana y las 12:30 del mediodía.

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A continuación el listado completo de los lugares de San Pedro Sula que no contarán por energía durante cuatro horas este sábado:

Colonia Altamira, colonia Altiplano, colonia Suazo Córdova, aldea San Isidro, colonia Vieja Primavera, colonia Vieja Primavera II, colonia Nueva Primavera, aldea Las Peñitas, colonia Las Mesetas, colonia Villa Eugenia, colonia Renacimiento, colonia Rodas Alvarado, colonia 13 de Marzo, colonia Trejo IV etapa, ENEE (La Puerta), City Mall y Power Chicken.

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También habrá cortes de energía en colonia Los Arcos, colonia Hernández, barrio Paz Barahona, Hotel Camino Real Intercontinental, Mall Multiplaza, Hotel Copantl Sula, Casa del Abogado, Museo del Niño, Hospital Cemesa y Casa Jaar.

En ese sentido, la ENEE insta a los pobladores de las zonas afectadas a tomar medidas de prevención como cargar sus móviles u otros objetos recargables y desconectar los aparatos electrodomésticos para evitar que se dañen.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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