Desde junio, el cartón de huevo registra seis aumentos y alcanza los 150 lempiras

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del cartón de huevos mantiene una tendencia alcista desde junio hasta noviembre de 2026; los consumidores enfrentaron seis incrementos, que han elevado el costo de este alimento hasta los 124 lempiras en los principales mercados del país.

La situación genera preocupación entre las organizaciones defensoras de los consumidores, debido a que el huevo, considerado una de las proteínas más accesibles para las familias de menores ingresos, cada vez representa un mayor gasto en la economía del hogar.

El defensor de los consumidores, Adalid Irías, explicó que los incrementos comenzaron el 12 y 13 de junio, cuando el cartón de huevo grande pasó de 85 a 95 lempiras. Desde entonces, el producto registra seis aumentos en su precio.

De acuerdo con la información recopilada por los defensores de los consumidores, en junio el cartón de huevo grande se cotizaba entre 85 y 95 lempiras, el mediano entre 75 y 83 y el pequeño entre 68 y 73 lempiras.