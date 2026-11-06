Desde junio, el cartón de huevo registra seis aumentos y alcanza los 150 lempiras

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del cartón de huevos mantiene una tendencia alcista desde junio hasta noviembre de 2026; los consumidores enfrentaron seis incrementos, que han elevado el costo de este alimento hasta los 124 lempiras en los principales mercados del país.
La situación genera preocupación entre las organizaciones defensoras de los consumidores, debido a que el huevo, considerado una de las proteínas más accesibles para las familias de menores ingresos, cada vez representa un mayor gasto en la economía del hogar.
El defensor de los consumidores, Adalid Irías, explicó que los incrementos comenzaron el 12 y 13 de junio, cuando el cartón de huevo grande pasó de 85 a 95 lempiras. Desde entonces, el producto registra seis aumentos en su precio.
De acuerdo con la información recopilada por los defensores de los consumidores, en junio el cartón de huevo grande se cotizaba entre 85 y 95 lempiras, el mediano entre 75 y 83 y el pequeño entre 68 y 73 lempiras.
Sin embargo, en la Feria del Agricultor y el Artesano del Estadio Nacional José de la Paz Herrera, los precios actuales reflejan un aumento, el cartón de huevo grande alcanza los 124 lempiras, el mediano 118 y el pequeño 110 lempiras.
En los principales mercados, la situación es todavía más complicada, pues el cartón se comercializa entre 145 y 150 lempiras. Ante estos precios, Irías cuestionó que algunos vendedores jueguen con la clasificación de los tamaños para comercializar el producto.
"En este momento, por ejemplo, en los mercados, donde hemos realizado visitas, encontramos que el cartón de huevos se vende entre 145 y 150 lempiras", aseguró el defensor de los consumidores.
Ante esta escalada, Irías consideró que una alternativa sería comercializar el producto por libra, en lugar de venderlo exclusivamente por cartón, debido a las diferencias de tamaño que existen entre los huevos ofrecidos a los consumidores.
"Si usted quiere huevos grandes, le saldrán menos unidades; si quiere medianos, le saldrán un poco más, y si prefiere pequeños, le saldrán todavía más. Lo que sí se va a respetar es la libra", explicó.
El encarecimiento del huevo se suma al aumento generalizado de los productos de la canasta básica.