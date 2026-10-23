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Sube el precio del cartón de huevos en la Feria del Agricultor

¿Cuánto más cuesta el cartón de huevos? En la Feria del Agricultor, en las cercanías del Estadio Nacional, se reporta un incremento de 8 y 9 lempiras.

  • Actualizado: 23 de octubre de 2026 a las 16:14
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