¿Se va Shin Fujiyama de Honduras? Esto anunció el influencer japonés

"Este no es un adiós, Honduras, es un hasta pronto". Con ese mensaje, el influencer y filántropo japonés Shin Fujiyama anunció una nueva etapa en su carrera como creador de contenido, luego de pasar 20 años recorriendo Honduras y documentando sus experiencias en los 18 departamentos del país.
La noticia llamó la atención de sus seguidores luego de que compartiera un video desde la frontera entre Honduras y El Salvador, acompañado de un mensaje que inicialmente despertó dudas sobre una posible despedida definitiva de tierras catrachas.
Sin embargo, Fujiyama aclaró que su intención no es abandonar Honduras, sino ampliar sus horizontes y llevar sus videos a nuevos destinos.
"Llegamos a El Salvador. Aquí comienza nuestro futuro como creador de contenido. Después de muchos años grabando los 18 departamentos de Honduras, hoy decimos adiós a ese bello país para expandirnos y grabar otros nuevos países", expresó en una publicación en redes sociales.
En su video, el japonés mostró la particularidad de la frontera conocida como Cayaguanca, donde explicó que podía pasar de territorio hondureño a salvadoreño con apenas unos pasos.
"Hasta luego, Honduras. 20 años en tierras catrachas. Hoy logramos grabar el último video y aquí estoy en Honduras", expresó al comenzar la grabación.
Posteriormente, dio un paso hacia El Salvador y anunció emocionado que había llegado a su nuevo destino. Segundos después, regresó a territorio hondureño para mostrar cómo podía cruzar nuevamente la frontera.
El mensaje también estuvo acompañado de una despedida simbólica de Honduras, país donde ha desarrollado buena parte de su trayectoria digital y sus proyectos de ayuda social.
Y es que durante dos décadas, Shin Fujiyama ha recorrido Honduras documentando sus paisajes, tradiciones, comunidades y distintas realidades sociales. Su trabajo también ha estado enfocado en impulsar proyectos educativos y contribuir a la construcción y mejoramiento de centros escolares para la niñez hondureña.
Ahora, el creador de contenido busca llevar ese formato de aventuras y experiencias a otros países, comenzando por El Salvador, sin que esto signifique el fin de su vínculo con Honduras.