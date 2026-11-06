Mario Hung: "Todos los chinos que vengan deben estar claros de que Honduras no es un potrero"

Tegucigalpa, Honduras. -Empresarios, representantes y descendientes de la etnia china radicada en el país, este día salieron en defensa de lo que ellos consideran un ataque directo contra los inversionistas chinos que quieren invertir en Honduras. Durante el presente año, en muchas ciudades de Honduras se han levantado campañas ciudadanas y se han instalado sendas carpas llamando a no permitir el ingreso de tiendas chinas en sus municipios. Sobre esta situación, que tiene preocupados a los empresarios de origen chino, Mario Hung Pacheco, presidente interino de la Asociación China en Honduras, señaló que hay una campaña malintencionada contra los productos y empresarios chinos. "No aceptaremos que se utilice la nacionalidad china como argumento para promover el odio, la discriminación o el rechazo. Los chinos están cumpliendo con todos los requisitos, están pagando todos los impuestos como cualquier inversionista, pero los están tratando como si fueran delincuentes, y no es cierto", refutó Hung Pacheco.

El también exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, descendiente de chinos, criticó que "las leyes hondureñas deben de ser parejas; que todos los inversionistas, sean chinos, sean gringos, de dónde sean, deben cumplir las leyes y ser parejos. No pueden hacer una persecución directamente a los chinos". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Enterados de las leyes

Los inversores chinos aducen que las nuevas empresas chinas que han llegado a Honduras lo han hecho porque el Estado de Honduras ha mantenido relaciones comerciales con China continental. "Todos los chinos que vengan a Honduras deben estar claros de que Honduras no es un potrero, que aquí se deben respetar las leyes, y ellos saben bien que las leyes se respetan. Si uno de ellos no respeta las leyes, no pueden generalizar que todos no lo hacen", señaló Hung. Tras la lluvia de críticas de las que han sido objeto, en especial en los últimos 10 meses, los empresarios chinos recordaron que han venido a este país a suplir las necesidades de un mercado de clase media y baja. "O sea, la pobrería va a las tiendas chinas y compra barato", expresó Hung.

Los inversionistas chinos en Honduras revelaron que sí ha existido diálogo con autoridades del actual gobierno, que los representantes legales están al tanto de todas las quejas de los empresarios y que esos detalles se los han compartido al gobierno de Nasry Asfura.

Permisos de operación

En las últimas semanas, unos 70 comercios chinos de la capital de la República, ubicados en la zona de Comayagüela, fueron investigados por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), luego de que comerciantes hondureños denunciaran presuntas prácticas de competencia desleal. Las inspecciones fueron ejecutadas por el Juzgado de Policía Municipal, en la busca de verificar si los establecimientos cumplían con los requisitos legales para operar, incluidos los permisos municipales, las obligaciones tributarias y la documentación comercial.