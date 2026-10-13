Tras rechazo a comercios chinos, la Alcaldía del DC revisará permisos de operación

Tegucigalpa, Honduras.- Varios rótulos de rechazo a los comercios chinos fueron colocados en la calle real de Comayagüela y otros puntos de Tegucigalpa, donde se rechaza los negocios por competencia desigual y reducción de las ventas que afectan sus comercios.

La inconformidad se concentra principalmente en los mercados de la capital, donde algunos vendedores señalan que estos establecimientos ofrecen precios competitivos y se instalan en puntos estratégicos para captar compradores.

El director de Competitividad y Empleo de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), Luis Pinel, confirmó que la municipalidad todavía no ha discutido formalmente el tema, aunque ya solicitó una reunión con el alcalde Juan Diego Zelaya para analizar la situación y definir posibles acciones.

"Hasta el momento no hemos tocado ese tema. Es un tema que está latente, pero que lo tenemos que discutir. Tenemos pedida una reunión con el señor alcalde para poderlo definir, qué podemos hacer al respecto", manifestó Pinel.

El funcionario indicó que el encuentro permitirá abordar las inquietudes de los comerciantes y determinar qué medidas podrían adoptarse desde la administración municipal.

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"Tenemos pedida una reunión con el alcalde para tratar ese tema y ahí, pues, me imagino que se va a sacar algún comunicado. En este caso, me comprometo a comunicarle para ver en qué quedamos", expresó.