Tras rechazo a comercios chinos, la Alcaldía del DC revisará permisos de operación

Tegucigalpa, Honduras.- Varios rótulos de rechazo a los comercios chinos fueron colocados en la calle real de Comayagüela y otros puntos de Tegucigalpa, donde se rechaza los negocios por competencia desigual y reducción de las ventas que afectan sus comercios.
La inconformidad se concentra principalmente en los mercados de la capital, donde algunos vendedores señalan que estos establecimientos ofrecen precios competitivos y se instalan en puntos estratégicos para captar compradores.
El director de Competitividad y Empleo de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), Luis Pinel, confirmó que la municipalidad todavía no ha discutido formalmente el tema, aunque ya solicitó una reunión con el alcalde Juan Diego Zelaya para analizar la situación y definir posibles acciones.
"Hasta el momento no hemos tocado ese tema. Es un tema que está latente, pero que lo tenemos que discutir. Tenemos pedida una reunión con el señor alcalde para poderlo definir, qué podemos hacer al respecto", manifestó Pinel.
El funcionario indicó que el encuentro permitirá abordar las inquietudes de los comerciantes y determinar qué medidas podrían adoptarse desde la administración municipal.
"Tenemos pedida una reunión con el alcalde para tratar ese tema y ahí, pues, me imagino que se va a sacar algún comunicado. En este caso, me comprometo a comunicarle para ver en qué quedamos", expresó.
Pinel explicó que los permisos de operación se otorgan a los negocios que cumplen con los requisitos legales, por lo que se indicó necesario revisar la situación particular de los establecimientos señalados por los comerciantes.
“En la Alcaldía dan permisos de operación para todos aquellos negocios, los comerciantes que estén en legal y debida forma, sin embargo, hay que hacer la respectiva revisión para ver cuál es el estatus”, sostuvo.
El funcionario también reconoció que, desde su perspectiva personal, la presencia de estos comercios puede generar efectos en la economía de la capital, debido a sus precios y la capacidad de abastecimiento que tienen para competir en el mercado local.
"Considero yo, a título personal, que la economía sí, efectivamente, está siendo afectada porque ellos tienen precios bastante competitivos y una propia estructura interna de apoyo. Entonces, el comercio chino es bastante agresivo, muy agresivo, porque tienen recursos, tienen músculo logístico y todo", afirmó.
En materia de empleo, advirtió que el impacto podría extenderse a los trabajadores de los negocios hondureños si algunos establecimientos no logran sostener sus operaciones frente a la competencia y se especificó necesario analizar las condiciones en las que se desarrolla la actividad comercial.
“Si se afecta el ecosistema comercial o económico de la ciudad capital, obviamente, si no hay armonía, va a afectar la parte de la empleabilidad. Cuando entra el comercio de forma agresiva, otros cierran. Por uno que entre, cierran cinco; ahí estamos perdiendo empleo”, señaló el funcionario.
Pinel agregó que la revisión debe permitir conocer cómo operan estos establecimientos y determinar si su actividad incide en el funcionamiento del comercio tradicional, especialmente en las zonas donde se concentra una cantidad importante de pequeños empresarios y vendedores.
“Es por eso que es importante revisar ese tema para ver de qué forma están actuando, cómo lo están manejando y, de esa forma, que podamos definir si todo está bien y de qué manera podemos evitar que afecte el ecosistema propio”, sostuvo.