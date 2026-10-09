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“No al comercio chino”: crece el rechazo con pancartas en la capital

Las pancartas aparecieron en varios puntos de Comayagüela, mientras comerciantes de otras zonas del país también cuestionan la expansión de las tiendas chinas

  • Actualizado: 09 de octubre de 2026 a las 10:17
“No al comercio chino”: crece el rechazo con pancartas en la capital

En Comayagüela los negocios tradicionales han expresado preocupación por la pérdida de clientes ante la expansión de las tiendas chinas.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La capital hondureña amaneció con pancartas de rechazo al comercio chino, instaladas en distintos puntos de Comayagüela, con mensajes como: “Tegucigalpa y Comayagüela dicen no al comercio chino”.

Hasta el momento se desconoce quiénes colocaron los carteles. Su aparición ocurre en medio de cuestionamientos de comerciantes locales sobre la competencia con establecimientos de propietarios chinos, cuya presencia ha aumentado en distintos sectores del país.

Los mensajes expresan rechazo al comercio chino; sin embargo, hasta ahora se desconoce quién está detrás de las pancartas y si estas representan la posición de alguna organización o sector comercial.

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En Comayagüela, los negocios tradicionales han expresado preocupación por la pérdida de clientes ante la expansión de las tiendas chinas.

Representantes de los mercados han señalado anteriormente que muchos establecimientos locales enfrentan dificultades económicas y corren el riesgo de cerrar debido a la competencia.

Entre sus cuestionamientos, sostienen que los comerciantes chinos tienen acceso a productos de bajo costo, lo que les permite ofrecer precios difíciles de igualar para algunos negocios hondureños.

En municipios como San Marcos de Colón y Danlí también se han registrado una serie de protestas en contra de tiendas chinas.

En municipios como San Marcos de Colón y Danlí también se han registrado una serie de protestas en contra de tiendas chinas.

 (Foto: David Romero/ EL HERALDO)

Los representantes del comercio local también han manifestado preocupación por la venta de artículos que consideran imitaciones, una situación que, a su criterio, afecta sus posibilidades de competir en igualdad de condiciones.

Estas quejas se suman a los llamados de comerciantes hondureños para que los consumidores respalden los negocios nacionales y contribuyan a mantener activa la economía local.

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El rechazo también en Olancho

La inconformidad con estos establecimientos no se limita a Tegucigalpa y Comayagüela. En el departamento de Olancho también se han registrado protestas de comerciantes contra las tiendas chinas.

Durante esas manifestaciones, los participantes portaron carteles con mensajes como “Apoyemos lo nuestro” y “El comercio local genera y mueve la economía”.

Con estas consignas, los manifestantes han buscado llamar la atención sobre la importancia de comprar en negocios hondureños y respaldar al comercio local.

Las pancartas se instalaron en distintos puntos de la segunda avenida de Comayagüela.

Las pancartas se instalaron en distintos puntos de la segunda avenida de Comayagüela.

(Foto: David Romero/ EL HERALDO)

Las protestas muestran que las expresiones de inconformidad se han extendido a otros puntos del país. En municipios como Danlí y San Marcos de Colón también se han registrado manifestaciones de este tipo.

Por ahora, las autoridades no han dado a conocer medidas oficiales relacionadas con los reclamos del sector comercial frente a la expansión de estos negocios.

Mientras los comerciantes hondureños esperan una respuesta, las pancartas instaladas en las calles de la capital continúan llamando la atención de la población.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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