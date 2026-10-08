Llueve y se siembran nubes en Honduras, pero la crisis del agua no cede

Tegucigalpa, Honduras.- El programa Siembra de Nubes del Gobierno de Honduras alcanzó la mitad de vuelos programados y unos 1,000 litros de yoduro de plata inyectados para estimular la lluvia, sin una medición precisa de su impacto, mientras sigue la emergencia hídrica y la capital Tegucigalpa recibe agua cada 12 días.

Desde el pasado 28 de septiembre y hasta este miércoles, la Secretaría de Agricultura y Ganadería ha registrado diez de veinte vuelos previstos.

Según fuentes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), hasta ahora no ha sido posible medir la cantidad de precipitaciones causadas con la estimulación de lluvias con yoduro de plata porque se requiere de tecnología especializada, pero creen que en algunas zonas ha llovido hasta más del 20% de lo previsto, según las proyecciones meteorológicas.

Los diez vuelos restantes del programa "serán ejecutados cuando las condiciones meteorológicas sean apropiadas”, y “las jornadas de trabajo recientes abarcan sectores priorizados por déficits de lluvia en Francisco Morazán, Comayagua, Choluteca, Valle, La Paz, Intibucá, Lempira y Yoro, departamentos del centro, sur, oeste y norte de Honduras, según indicó la Secretaría de Agricultura.

La continuidad de los vuelos que restan del programa Siembra de Nubes, según la Secretaría de Agricultura, estará sujeta a la presencia de nubes que cumplan con las condiciones necesarias para aplicar el procedimiento de estimulación, por lo que las fechas y zonas de cada operación serán determinadas de acuerdo con el comportamiento atmosférico.