Lluvias no son suficientes: Honduras mantiene alerta por sequía en 233 municipios

Tegucigalpa, Honduras.- La sequía por el fenómeno de El Niño persiste en Honduras y mantiene a 103 municipios en alerta roja, mientras otros 130 municipios permanecen bajo algún tipo de alertamiento por las condiciones secas que afectan al país.
El ministro de la Secretaría Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco), Reinaldo Sánchez, informó que pese a las lluvias reportadas, unos 233 de los 298 municipios, donde habitan unos 5.6 millones de hondureños, se encuentran bajo alerta amarilla, verde o roja por sequía.
“El problema de la sequía no se ha terminado, venimos de un periodo prolongado de sequía y este ya provocó un daño a la parte productiva del país y, por ende, trae consigo un nivel de inseguridad alimentaria que debe de atenderse", aseguró Sánchez.
El funcionario señaló que las condiciones ya generaron afectaciones en la producción y, como consecuencia, aumentaron la preocupación por la seguridad alimentaria, que hasta septiembre habría afectado a 1.8 millones de hondureños.
La emergencia se extiende por el corredor seco
Los 103 municipios afectados se concentran principalmente en el Corredor Seco de Honduras, con presencia en los departamentos de Choluteca, Valle, Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz, Intibucá, Lempira y Copán.
Entre las localidades figuran el Distrito Central, Talanga, Comayagua; Danlí y El Paraíso; así como diversas comunidades de los departamentos de La Paz, Intibucá y Lempira.
La emergencia por sequía ha evolucionado de manera progresiva, ya que en abril, las autoridades contabilizaban 48 municipios afectados; posteriormente, la cifra aumentó a 60 y luego a 75, hasta alcanzar los actuales 103 municipios bajo alerta roja.
Las autoridades explicaron que mantienen el seguimiento de las condiciones climáticas y de los pronósticos del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), por lo que la cantidad de municipios bajo alerta podría cambiar conforme evolucione la situación.
Asistencia
Ante la emergencia, Copeco anunció que ya inició con la distribución de asistencia alimentaria para los 103 municipios que todavía permanecen en alerta roja.
“Hemos hecho una distribución para cubrir los 103 municipios en alerta roja y, de ser necesario, otros municipios para llegar también con la respuesta alimentaria", explicó el titular de la institución.
Sánchez explicó que la respuesta también podrá extenderse a otros municipios si las condiciones y los reportes del Cenaos así lo determinan.
La asistencia contempla raciones alimentarias para las familias afectadas, trabajo que explicaron, se desarrolla entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedesol) y Copeco.
El objetivo es completar la entrega en los municipios que continúan bajo alerta roja y atender también aquellos casos en los que las familias necesiten un apoyo adicional.