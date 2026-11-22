San Juan, Puerto Rico. La hondureña Luisa Paola Pineda Barahona salió al escenario de Miss Universo 2026 durante la competencia preliminar en traje de baño, una de las presentaciones que forma parte de la evaluación de las candidatas rumbo a la noche de coronación.
La representante de Honduras enfrentó la pasarela ante la mirada del jurado, en una etapa en la que las concursantes buscan destacar por su seguridad, proyección, postura y desenvolvimiento escénico.
La competencia preliminar es una de las jornadas más importantes del certamen, ya que las participantes también deben demostrar su elegancia y presencia durante la presentación en vestido de gala, evaluaciones que contribuyen a la selección de las semifinalistas.
Luisa Pineda, originaria de Río Lindo, San Francisco de Yojoa, Cortés, representa a Honduras en la edición 75 de Miss Universo, que se desarrolla en Puerto Rico y reúne a candidatas de diferentes países y territorios.
La hondureña llega a esta etapa con el respaldo de seguidores que han acompañado su participación en las actividades previas, atentos a cada presentación y a la posibilidad de que logre avanzar a la siguiente ronda del concurso.
La gala final de Miss Universo 2026 está prevista para el 24 de noviembre, cuando se conocerá a la sucesora de la actual reina, Fátima Bosch.