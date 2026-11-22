San Juan, Puerto Rico. La hondureña Luisa Paola Pineda Barahona salió al escenario de Miss Universo 2026 durante la competencia preliminar en traje de baño, una de las presentaciones que forma parte de la evaluación de las candidatas rumbo a la noche de coronación.

La representante de Honduras enfrentó la pasarela ante la mirada del jurado, en una etapa en la que las concursantes buscan destacar por su seguridad, proyección, postura y desenvolvimiento escénico.

La competencia preliminar es una de las jornadas más importantes del certamen, ya que las participantes también deben demostrar su elegancia y presencia durante la presentación en vestido de gala, evaluaciones que contribuyen a la selección de las semifinalistas.