4:20 PM - La Revo, barra de Motagua, también se instaló en el Carlos Miranda.

Comayagua, Honduras.- El fútbol hondureño tendrá uno de sus partidos más atractivos este domingo con una nueva edición del clásico capitalino entre Motagua y Olimpia , correspondiente a la jornada 15 del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional .

3:00 PM - Emilio Izaguirre, director deportivo de Motagua, llegó desde tempranas horas para afinar detalles previo al arranque del clásico hondureño.

2:30 PM - La Policía Nacional despliega un operativo de seguridad en el estadio Carlos Miranda de Comayagua, donde toma el control de las instalaciones previo al esperado duelo entre Motagua y Olimpia.

2:00 PM - Bienvenidos al minuto a minuto del clásico entre Motagua y Olimpia por la jornada 15 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.

Los dos clubes más populares de Tegucigalpa volverán a medir fuerzas en un compromiso que llega en un momento decisivo de las vueltas regulares. Aunque ambos tienen realidades distintas en la tabla de posiciones, ninguno querrá ceder terreno ante su eterno rival.

Una de las particularidades de este encuentro será su sede. El clásico no se disputará en el estadio Nacional Chelato Uclés, como es habitual, sino en el Carlos Miranda de Comayagua, debido a que el escenario capitalino fue utilizado para una actividad religiosa durante este fin de semana.

El traslado no cambia la importancia del compromiso, que tendrá como atractivo adicional la disputa del clásico número 294 en la historia de la Liga Nacional de Honduras.

En el historial general, Olimpia mantiene una ventaja considerable sobre Motagua. De los 293 enfrentamientos anteriores, los merengues acumulan 114 triunfos, los azules han conseguido 64 y se registran 115 empates.

El equipo dirigido por Javier López afronta este compromiso con la obligación de sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por el segundo lugar de la clasificación.

Motagua ocupa actualmente la cuarta posición con 28 unidades, mientras que Marathón es segundo con 31 puntos. La diferencia de tres unidades convierte el clásico en una oportunidad importante para que los azules puedan igualar provisionalmente al conjunto verdolaga.

El Ciclón sabe que no tiene demasiado margen de error en el cierre de las vueltas regulares. Su objetivo es terminar entre los dos primeros lugares para conseguir el boleto directo a las semifinales, por lo que un resultado positivo ante Olimpia sería fundamental.

Además de lo que representa ganar un clásico, los azules necesitan recuperar terreno en la clasificación y llegar a la última jornada con opciones de alcanzar su objetivo.

Una derrota podría complicar considerablemente sus aspiraciones, especialmente porque tendría que depender de otros resultados para mejorar su posición en la tabla.

Del otro lado estará un Olimpia que llega con una realidad mucho más cómoda. Los dirigidos por Eduardo Espinel suman 35 puntos y ya tienen asegurado el primer lugar de las vueltas regulares del campeonato.

El conjunto merengue cumplió con anticipación su principal objetivo en esta fase del torneo, pero eso no significa que vaya a afrontar el clásico sin exigencia.

Para los albos, derrotar a Motagua siempre tiene un significado especial. La posibilidad de aumentar su dominio en el historial y complicar las aspiraciones de su máximo rival son motivaciones suficientes para buscar otro triunfo.

Olimpia también tendrá la oportunidad de demostrar por qué ha sido el equipo más regular del Apertura 2026 y mantener su buen momento antes de afrontar la siguiente etapa del campeonato.

El resultado también podría tener consecuencias importantes para su adversario. Una victoria blanca dejaría a Motagua bajo mayor presión de cara a la última jornada, en su intento por evitar complicaciones en la clasificación y asegurar un puesto de privilegio.

Con el liderato definido, pero con mucho en juego para los azules, el clásico capitalino promete un enfrentamiento de alta intensidad. Motagua necesita los puntos para seguir soñando con el segundo lugar, mientras Olimpia buscará imponer nuevamente su jerarquía en uno de los partidos más importantes del fútbol hondureño.