En el primer compromiso, Génesis PN consiguió una valiosa victoria frente al Independiente de Siguatepeque gracias a los goles de Bryan Félix y Daniel Meléndez . Con este resultado, el conjunto policial llegó a 18 puntos y mantiene vivas sus posibilidades de meterse entre los seis mejores del campeonato.

San Pedro Sula, Honduras.- La jornada 15 del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras comenzó este sábado con tres encuentros que provocaron movimientos importantes en la tabla de posiciones, especialmente en la lucha por los puestos de clasificación a la liguilla.

Por su parte, Estrella Roja también celebró un triunfo importante al imponerse por la mínima diferencia ante Lobos UPNFM. Nahuel Luna fue el encargado de marcar el único tanto del encuentro, resultado que le permitió al equipo de Danlí ponerse en la quinta posición con 22 unidades y seguir dentro de la zona de clasificación.

El plato fuerte de la jornada fue el clásico sampedrano, donde Marathón derrotó 2-1 al Real España con anotaciones de Damín Ramírez y Javier Arriaga. Los verdolagas alcanzaron los 31 puntos y desplazaron a la Máquina del segundo lugar, posición que otorga el boleto directo a las semifinales.

Con este panorama, Olimpia continúa como líder del campeonato con 35 unidades, mientras que Marathón es segundo con 31. Real España cayó al tercer puesto con 29 puntos y Motagua ocupa la cuarta casilla con 28, aunque todavía tiene pendiente su compromiso frente al conjunto merengue.