Tegucigalpa, Honduras.-Agentes de la Oficina Central Nacional de la Policía Internacional (Interpol) de la Policía Nacional, ejecutaron la captura de un hombre de 38 años de edad, quien arribó al aeropuerto Ramón Villeda Morales de La Lima, Cortés, en un vuelo de deportados procedente de los Estados Unidos. El ahora detenido es originario de San Pedro Sula y residente en la colonia 6 de Mayo de la misma ciudad.

El informe policial establece que tenía una orden de captura pendiente por suponerlo responsable del delito de asesinato y fue emitida el 8 de julio de 2024 por el Juzgado de Letras Penal Unificado de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés. Según las investigaciones realizadas por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el hecho criminal ocurrió el 25 de octubre de 2021, aproximadamente a las 5:20 de la tarde, en la calle principal de la colonia 6 de Mayo, sector Rivera Hernández de San Pedro Sula. El sangriento hecho ocurrió cuando la víctima, identificada como Ángela Jaquelin Morales Madrid, de 22 años, transitaba por la zona y fue interceptada por dos sujetos entre ellos el capturado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse