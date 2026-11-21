Tegucigalpa, Honduras.-Agentes de la Oficina Central Nacional de la Policía Internacional (Interpol) de la Policía Nacional, ejecutaron la captura de un hombre de 38 años de edad, quien arribó al aeropuerto Ramón Villeda Morales de La Lima, Cortés, en un vuelo de deportados procedente de los Estados Unidos.
El ahora detenido es originario de San Pedro Sula y residente en la colonia 6 de Mayo de la misma ciudad.
El informe policial establece que tenía una orden de captura pendiente por suponerlo responsable del delito de asesinato y fue emitida el 8 de julio de 2024 por el Juzgado de Letras Penal Unificado de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés.
Según las investigaciones realizadas por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el hecho criminal ocurrió el 25 de octubre de 2021, aproximadamente a las 5:20 de la tarde, en la calle principal de la colonia 6 de Mayo, sector Rivera Hernández de San Pedro Sula.
El sangriento hecho ocurrió cuando la víctima, identificada como Ángela Jaquelin Morales Madrid, de 22 años, transitaba por la zona y fue interceptada por dos sujetos entre ellos el capturado.
De acuerdo a las indagaciones de los agentes asignados al caso, los sospechosos desenfundaron las armas de fuego que portaban y dispararon en reiteradas ocasiones contra la humanidad de Morales Madrid. Se presume que el móvil fue un asalto.
Debido a las heridas producidas con arma de fuego, perdió la vida de manera inmediata y los criminales se dieron a la fuga con rumbo desconocido.
Tras labores de seguimiento y monitoreo, los uniformados ejecutaron la detención en las instalaciones del aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, ubicado en La Lima, Cortés.
Las investigaciones se realizaron a través del Sistema de Información de Historial Criminal (CHIS), en estrecha coordinación con la Oficina de Cumplimiento de Ley y Detención (ERO).
Las autoridades policiales dieron a conocer que el detenido será remitido al juzgado que emitió la orden de captura para continuar con el proceso que establece la ley.