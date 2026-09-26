Señalado de violar a una menor, hondureño es arrestado al regresar deportado de los EE UU

Cortés, Honduras.- Al descender del avión que lo trajo de nuevo a nuestro país, deportado y procedente de los Estados Unidos de América, un joven fue aprehendido por autoridades policiales hondureñas.
Se trata de Merlin Josué Contreras, de 23 años de edad, originario del municipio de San Antonio de Cortés; su último domicilio en Honduras -antes de viajar de forma ilegal a los Estados Unidos- fue en la aldea El Rincón, perteneciente a Siguatepeque, Comayagua.
La captura estuvo a cargo de agentes y oficiales asignados a la Unidad de la Policía Internacional (Interpol), adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, en La Lima, Cortés.
¿Qué delito?
El detenido Merlin Contreras es acusado del delito de violación especial, acto delictivo que habría sido cometido en perjuicio de una menor de edad, en la zona donde este residía, en el año 2021.
La captura es en cumplimiento de la orden de arresto emitida el 5 de mayo de 2021, por el dolo antes descrito, acción judicial girada por el Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque.
Al detenido se le notificó el motivo de la aprehensión, así como sus otros derechos fundamentales, y fue trasladado a una estación policial de La Lima para realizar los trámites administrativos y posteriormente ser remitido al tribunal de Siguatepeque.