Señalado de violar a una menor, hondureño es arrestado al regresar deportado de los EE UU

Cortés, Honduras.- Al descender del avión que lo trajo de nuevo a nuestro país, deportado y procedente de los Estados Unidos de América, un joven fue aprehendido por autoridades policiales hondureñas.

Se trata de Merlin Josué Contreras, de 23 años de edad, originario del municipio de San Antonio de Cortés; su último domicilio en Honduras -antes de viajar de forma ilegal a los Estados Unidos- fue en la aldea El Rincón, perteneciente a Siguatepeque, Comayagua.

La captura estuvo a cargo de agentes y oficiales asignados a la Unidad de la Policía Internacional (Interpol), adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, en La Lima, Cortés.