Tras llegar deportados de EE UU tres hondureños son capturados en aeropuerto de La Lima

Cortés, Honduras.- Tres ciudadanos hondureños fueron arrestados al pisar suelo hondureño, luego de que regresaran en un vuelo de deportados desde los Estados Unidos. Funcionarios de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de la Oficina Central Nacional de Interpol, en coordinación con el Sistema de Información de Historial Criminal (CHIS), ejecutaron la detención de los tres hondureños cuando arribaron al Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, de La Lima. Las acciones policiales se desarrollaron mediante labores de verificación de antecedentes criminales y la coordinación con Homeland Security Investigations (HSI), Estados Unidos, permitiendo ejecutar las órdenes de captura pendientes.

Los detenidos

Entre los detenidos se encuentra Diógenes Cerrato Aguilar, de 56 años de edad, originario de Nacaome, Valle. Es requerido por suponerlo responsable de los delitos de homicidio y homicidio en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de Víctor Antonio Castellanos Acosta y de un testigo protegido. La orden fue emitida por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, en fecha 18 de junio de 2009. Asimismo, fue aprehendido Carlos Alexander Mendoza Pérez, de 32 años, oriundo de La Esperanza, Intibucá, acusado del delito de facilitación de medios de transporte para el tráfico de drogas (marihuana), en perjuicio de la salud de la población del Estado de Honduras. La orden de captura fue emitida por el Juzgado Penal de La Esperanza, Intibucá, el 17 de junio de 2019. De igual manera, se ejecutó el arresto de Óscar Armando Ayala, Rodríguez, de 38 años de edad, nativo de La Ceiba, Atlántida, por tener una orden de detención por el dolo de desobediencia, girada por el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, Atlántida.