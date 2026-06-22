Capturan a hondureño al regresar deportado de los EE UU; tenía alerta roja internacional

Cortés, Honduras.- Tras llegar deportado a nuestro país, procedente de los Estados Unidos de América, un hondureño fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), asignados a la Oficina Central Nacional de la Policía Internacional (Interpol).

El joven de 34 años de edad, fue arrestado ayer domingo -21 de junio- en el Aeropuerto Internacional Villeda Morales, en La Lima, Cortés; sobre él pendía una alerta roja internacional, emitida por la Interpol.

Este responde al nombre de Brayan Josué Ramírez Velásquez, de oficio mecánico, originario del departamento de Choluteca; su último domicilio en nuestro país fue en la colonia Montecarlo, de la ciudad de Choluteca.