Capturan a hondureño al regresar deportado de los EE UU; tenía alerta roja internacional

Cortés, Honduras.- Tras llegar deportado a nuestro país, procedente de los Estados Unidos de América, un hondureño fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), asignados a la Oficina Central Nacional de la Policía Internacional (Interpol).
El joven de 34 años de edad, fue arrestado ayer domingo -21 de junio- en el Aeropuerto Internacional Villeda Morales, en La Lima, Cortés; sobre él pendía una alerta roja internacional, emitida por la Interpol.
Este responde al nombre de Brayan Josué Ramírez Velásquez, de oficio mecánico, originario del departamento de Choluteca; su último domicilio en nuestro país fue en la colonia Montecarlo, de la ciudad de Choluteca.
De acuerdo con los registros policiales y judiciales, el sospechoso era requerido por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, de Tegucigalpa. Sobre él fue girada una orden de captura emitida el 10 de febrero de 2026, por el delito de tráfico ilícito de personas agravado en perjuicio de dos testigos protegidos.
Traslado de ilegales
Las investigaciones establecen que el Brayan Ramírez figura en procesos relacionados con actividades ilícitas vinculadas al traslado irregular de personas hacia los Estados Unidos, a quienes llevaba de "mojados", como se le conoce comúnmente a quienes emigran de manera ilegal hacia esa nación del norte de América.
Luego de la aprehensión, los funcionarios policiales le dieron a conocer los derechos que le asisten como detenido, conforme a lo establecido en la legislación vigente.
Ramírez Velásquez fue trasladado desde La Lima, hasta la capital de la República, para acudir a la audiencia de declración de imputado al Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, órgano jurisdiccional que ordenó su arresto.